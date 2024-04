https://latamnews.lat/20240409/amlo-afirma-que-mexico-no-es-colonia-de-nadie-y-defiende-su-soberania-ante-crisis-con-ecuador-1149605399.html

AMLO afirma que México no es "colonia" de nadie y defiende su soberanía ante crisis con Ecuador

09.04.2024

El mandatario mexicano consideró que el asalto a la Embajada mexicana en Quito pudo surgir por el apoyo de otras naciones."Eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias", puntualizó.Posteriormente, López Obrador destacó que, previamente, sus antecesores en el poder eran proclives a los comentarios y acciones de otras naciones."Antes, los gobiernos se arrodillaban ante las hegemonías, ante gobiernos extranjeros. Ahora no. México es un país independiente, libre, soberano (...). A México se le respeta", afirmó.Lo que ocurrió entre México y EcuadorEl 5 de abril de 2024, la Policía Nacional de Ecuador ingresó por la fuerza a la Embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien previamente había solicitado asilo político al Gobierno de López Obrador.Glas tiene una orden de aprehensión en su país por presunta malversación de fondos en la reconstrucción de dos provincias afectadas por un sismo. Tras los eventos en la representación mexicana en Quito, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en la ciudad de Guayaquil (suroeste).El ingreso de las fuerzas ecuatorianas a la embajada mexicana derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre las naciones y se inició el procedimiento por parte del Estado mexicano para interponer una denuncia contra el Gobierno de Noboa en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).Asimismo, México enviará una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exponer las acciones que tuvo Quito contra el país latinoamericano y, posteriormente, solicitará el respaldo de las cancillerías y países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con excepción de Ecuador, ante esta problemática.La irrupción policial ecuatoriana en el edificio consular mexicano generó indignación en varios países y en prácticamente toda la región latinoamericana.La CELAC se reúne esta semana para abordar la crisis diplomática entre México y Ecuador, y la Organización de Estados Americanos (OEA) también estimó "necesaria" una sesión de su Consejo Permanente para discutir la situación.

2024

