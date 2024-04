https://latamnews.lat/20240408/mexico-enviara-carta-a-la-onu-para-exponer-crisis-diplomatica-con-ecuador-1149585245.html

México enviará carta a la ONU para exponer crisis diplomática con Ecuador

Sputnik Mundo

Tras la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador, México enviará una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exponer las acciones que... 08.04.2024, Sputnik Mundo

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana expuso que otras acciones a tomar son presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ya está en elaboración, y solicitar el respaldo de las cancillerías y países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con excepción de Ecuador.También "las embajadas de México en Chile, Colombia y Perú [orientan] y habilitan servicios para [ayudar] a alrededor de 1.600 personas mexicanas y 30 empresas, a quienes les hemos solicitado que se apunten en el Registro de personas mexicanas en el exterior, ya que no emitiremos documentos presenciales en [Quito]; la atención será vía electrónica", agregó Bárcena.Posteriormente, la canciller mexicana reiteró que Ecuador, bajo el mandato de Daniel Noboa, no tenía ninguna justificación para que sus fuerzas policiales "hayan irrumpido en la embajada de México en Ecuador, ni de agredir físicamente al personal".De igual manera, añadió que, previo a ese incidente, ambas naciones mantenían comunicación respecto al asilo político solicitado por el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas."Si Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a los tratados de asilo o la Convención de Viena, debió recurrir en todo momento a procedimientos pacíficos, tal y como lo establecen la Carta de Naciones Unidas y el Pacto de Bogotá", subrayó.Agradecimientos a las nacionesEn el mismo evento, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, agradeció nuevamente a las naciones por solidarizarse tras lo ocurrido en Ecuador.Ni Pinochet, ni otros, se habían atrevido a eso [ingresar a la embajada]. [Quienes tomaron esa decisión] no quieren a Ecuador y no quieren a su pueblo, como aquí se ha expresado (...); no saben o tienen malos instintos o, de plano, están mal aconsejados porque siempre hay zalameros que meten sus narices", apuntó.El mandatario mexicano expuso que Noboa no dimensionó las consecuencias de la intromisión a la representación de México en suelo ecuatoriano.Lo que ocurrió entre México y EcuadorEl 5 de abril, la Policía Nacional de Ecuador ingresó por la fuerza a la Embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien previamente había solicitado asilo político al Gobierno de López Obrador.Glas tiene una orden de aprehensión en su país por presunta malversación de fondos en la reconstrucción de dos provincias afectadas por un sismo. Tras los eventos en la representación mexicana en Quito, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en la ciudad de Guayaquil (suroeste).El ingreso de las fuerzas ecuatorianas a la embajada mexicana derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre las naciones y se inició el procedimiento por parte del Estado mexicano para interponer una denuncia contra el Gobierno de Noboa en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).La irrupción policial ecuatoriana en el edificio consular mexicano generó indignación en varios países y en prácticamente toda la región latinoamericana.La CELAC se reúne este 8 y 9 de abril para abordar la crisis diplomática entre México y Ecuador, y la Organización de Estados Americanos (OEA) también estimó "necesaria" una sesión de su Consejo Permanente para discutir la situación.

