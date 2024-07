https://latamnews.lat/20240729/un-carton-es-mi-cama-ahora-refugiados-palestinos-viven-en-un-cementerio-al-huir-del-conflicto-1156469983.html

"Un cartón es mi cama ahora": refugiados palestinos viven en un cementerio al huir del conflicto

"Un cartón es mi cama ahora": refugiados palestinos viven en un cementerio al huir del conflicto

Sputnik Mundo

En medio de los preparativos israelíes para una operación contra Hamás en la ciudad de Jan Yunis, en la Franja de Gaza, sus residentes se ven obligados a irse... 29.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-29T13:53+0000

2024-07-29T13:53+0000

2024-07-29T13:53+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

🌍 oriente medio

📰 conflicto palestino-israelí

refugiados

franja de gaza

jan yunis (gaza)

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/1d/1156472032_47:0:1233:667_1920x0_80_0_0_6de9304616ac75d8c008a33b12dbd251.jpg

Hay tantos desplazados en la ciudad que las personas buscan un trozo de tierra donde sentarse con toda la familia. En palabras de otra refugiada, Najli Qadi, en el lugar se encuentran muchas personas enfermas o de edad avanzada, que "ya no responden a las órdenes del Ejército israelí de marcharse, al no tener ni fuerzas ni oportunidades".Algunos de los desplazados se han instalado en el cementerio: allí al menos hay un lugar para sentarse con tranquilidad. Las personas montan tiendas y viven con la esperanza de que el conflicto acabe pronto. Pero de momento, tienen que huir de nuevo, y muchos no están preparados para eso."No se me ocurre ningún sitio al que escapar. No hay ningún lugar seguro en la Franja de Gaza, disparan contra todos y en todas partes. Sigo vivo solo gracias a Dios", concluyó el tercer interlocutor que se llama Walid Sala.A finales de julio, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ordenaron nuevamente la evacuación masiva de la ciudad de Jan Yunis, situada en el suroeste del enclave palestino, encendiendo las alarmas sobre una posible incursión terrestre.Gran parte de dicha metrópoli ya fue destruida por un ataque israelí a principios de 2024. No obstante, un elevado número de palestinos ha retornado para escapar de la ofensiva del país hebreo en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza.

https://latamnews.lat/20240713/decenas-de-muertos-en-un-ataque-israeli-contra-jan-yunis-en-la-franja-de-gaza-1156122202.html

franja de gaza

jan yunis (gaza)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio, 📰 conflicto palestino-israelí, refugiados, franja de gaza, jan yunis (gaza)