Coordinadora humanitaria de la ONU: el 80% de la población de Gaza ha sido desplazada

Alrededor de 1,9 millones de palestinos de la Franja de Gaza, es decir, el 80% de la población total de ese enclave palestino, han sido desplazados debido a la... 03.07.2024, Sputnik Mundo

El 1 de julio, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ordenaron nuevamente la evacuación masiva de la ciudad de Jan Yunis, situada en el suroeste del enclave palestino, encendiendo las alarmas sobre una posible incursión terrestre. Gran parte de dicha metrópoli ya fue destruida por un ataque israelí a principios de este año. No obstante, un elevado número de palestinos ha retornado para escapar de la ofensiva del país hebreo en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. En ese contexto, Kaang dijo estar profundamente preocupada por los informes sobre nuevas evacuaciones en la zona de Jan Yunis. Además, la diplomática instó a la reapertura del paso de Rafah, fronterizo con Egipto, y pidió a la comunidad internacional hacer un mayor esfuerzo para financiar la ayuda humanitaria. Desde el comienzo de la última espiral del conflicto palestino-israelí —que se desató el 7 de octubre de 2023 tras un ataque sorpresa de Hamás en contra de Israel que se saldó con 1.200 israelitas asesinados, alrededor de 5.500 heridos y la captura de 253 rehenes—, cientos de miles de palestinos que habitan en la Franja de Gaza se han visto obligados a deplazarse dentro de las fronteras del enclave. Según el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), el enclave registró 1,7 millones de desplazados en 2023. No obstante, el IDMC no sólo monitorea el total de personas desplazadas, sino la cantidad de veces que estas se han visto obligadas a trasladarse. En ese sentido, debido a las órdenes israelíes de evacuación parcial, algunos residentes acumulan ya cinco o seis desplazamientos tan solo en la ciudad de Rafah.En Jan Yunis, antes de la guerra, vivían más de 111.500 personas, según la agencia humanitaria de la ONU. El área, además, incluye 32 refugios que daban cobijo a más de 141.400 desplazados internos, en su mayoría procedentes del norte de Gaza.Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, detalló que la última orden israelí de evacuación afecta aproximadamente a un tercio de la población de la Franja de Gaza, "lo que la convierte en la mayor orden de este tipo desde octubre". Los incesantes bombardeos israelíes sobre Gaza han asesinado hasta el momento a más de 37.800 palestinos y herido a más de 86.800.Numerosos países instan a Israel y a Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

