"Proyecto fallido de grandilocuencia política": ¿por qué el muelle de EEUU en Gaza no sirvió?

"Proyecto fallido de grandilocuencia política": ¿por qué el muelle de EEUU en Gaza no sirvió?

Un muelle que el Gobierno de Estados Unidos construyó hace unos meses en las costas de la Franja de Gaza para llevar ayuda humanitaria a los palestinos... 01.07.2024, Sputnik Mundo

El Pentágono informó el 28 de junio pasado que el muelle flotante se retiraba debido a las condiciones meteorológicas, mientras que Naciones Unidas dijo que habían comenzado los trabajos para transportar toneladas de ayuda apiladas en el muelle.Funcionarios estadounidenses confirmaron que el muelle no podrá ser reinstalado a menos que las agencias de ayuda lleguen a un acuerdo con el Gobierno israelí para comenzar a distribuir la ayuda de nuevo.El proyecto para construir el muelle fue anunciado el 7 de marzo por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero según el académico chino Niu Xinchun, director ejecutivo del Instituto de Investigación China-Árabe de la Universidad de Ningxia, el proyecto se puso en marcha con prisas y sin tener en cuenta factores como el clima y la situación complicada en la bombardeada Franja de Gaza."Es ridículo que Estados Unidos se las haya arreglado para construir un proyecto inútil con 230 millones de dólares. No se puede descartar la posibilidad de que esté relacionado con la corrupción en el Ejército estadounidense”, declaró el académico a Global Times.De acuerdo con el medio, el fracaso del muelle "muestra claramente" que el Gobierno estadounidense no está dispuesto a enfrentarse a Israel por su obstrucción a la entrega de suministros de ayuda ni a utilizar su influencia sobre Tel Aviv para mitigar las devastadoras consecuencias de la guerra.Por el contrario, a Washington le resulta difícil dejar de favorecer a Israel en la cuestión de Gaza "bajo la influencia de muchos políticos proisraelíes en casa", estimó el medio, que cita, por ejemplo, que un día antes de que se anunciara la retirada del muelle, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una enmienda que prohibiría al Departamento de Estado citar las estadísticas de víctimas mortales del Ministerio de Sanidad de Gaza.“Una medida así es tan autoengañosa como esconder la cabeza en la arena. Es absurdo que estos políticos crean que el mundo no sabrá qué tipo de desastres humanitarios están ocurriendo en Gaza sin citar esas cifras”, afirmó el diario.

