https://latamnews.lat/20240713/decenas-de-muertos-en-un-ataque-israeli-contra-jan-yunis-en-la-franja-de-gaza-1156122202.html

Decenas de muertos y heridos en un ataque israelí contra Jan Yunis

Decenas de personas murieron y cientos sufrieron heridas en un ataque israelí en la provincia de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, informaron desde el... 13.07.2024, Sputnik Mundo

Anteriormente, unas fuentes locales informaron que el número de muertos había sido de 20, pero después de que Israel lanzara una segunda serie de ataques aéreos contra el barrio de Al Mawasi de la ciudad en un momento de la operación de rescate de los residentes afectados, la cifra de fallecidos y heridos se elevó.La nota precisa que varios heridos sufrieron lesiones graves.El alto cargo del movimiento palestino, Sami Abu Zuhri, a su vez, calificó lo ocurrido de "horrible masacre".El ataque, continuó, demuestra que Israel no está interesado en alcanzar un acuerdo de alto el fuego.Las fuentes militares israelíes, por su parte, confirmaron que el blanco del ataque fueron Mohamed Deif y Raf Salamé, comandante de la Brigada Jan Yunis de Hamás.Medios israelíes informan que Deif, junto con el comandante de la Brigada de Jan Yunis, Raf Salamé, resultaron heridos, aunque todavía no se ha confirmado esta información.Al Mawasi y el oeste de Jan Yunis son parte de la zona humanitaria designada por Israel en Gaza. Imágenes no verificadas muestran un enorme cráter en Jan Yunis, después del ataque aéreo israelí.

https://latamnews.lat/20240712/no-sabemos-nada-de-ellos-mas-de-6000-palestinos-estan-desaparecidos-a-causa-de-la-guerra-en-gaza-1156103752.html

