Renta básica, energía e internet: la provincia argentina que va a contracorriente de Milei

Renta básica, energía e internet: la provincia argentina que va a contracorriente de Milei

A contramano de las ideas de Javier Milei, una provincia argentina aprobó una Constitución que garantiza el acceso a la energía, el agua e internet y prevé una... 24.07.2024

Mientras el presidente argentino, Javier Milei, implementa lo que él mismo denomina como "el mayor ajuste fiscal de la historia de la Humanidad" y hasta crea un Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, una provincia argentina aprobó una nueva Constitución que parece ir por el camino contrario: no solo garantiza el acceso público a recursos sino que incluso incorpora una Renta Básica Universal.Al tratarse de un Estado federal, cada una de las provincias argentinas cuenta con su propia Constitución, redactada y aprobada según sus propios mecanismos. Así, la provincia de La Rioja —ubicada en el noroeste argentino y con poco más de 300.000 habitantes— resolvió en a finales de 2022 iniciar un proceso de reforma constitucional para modificar, al menos en parte, el texto vigente desde 2008.Con esa premisa, los riojanos votaron a 36 constituyentes que trabajaron entre julio de 2023 y julio de 2024, cuando finalmente se aprobó un texto de 210 artículos que ya comenzó a regir en el territorio, gobernado tradicionalmente por el peronismo pero muy identificado con las ideas liberales de uno de sus hijos pródigos, el expresidente Carlos Saúl Menem (1989-1999).La nueva Constitución llamó la atención a nivel nacional por algunas innovaciones como el establecimiento de una Renta Básica Universal. El artículo 24° establece que "el Estado Provincial garantiza a sus ciudadanos, un ingreso mínimo básico universal destinado a satisfacer sus derechos humanos fundamentales" y asegura que las características del ingreso serán fijadas a través de una ley siguiendo "criterios de justicia social y responsabilidad fiscal".La Carta Magna también sorprende por asegurar, en su artículo 49°, que "todo habitante tiene derecho a un punto de conexión eléctrico, ya sea mediante energía eléctrica convencional o fuentes de energía renovable" y ordenar que "el Estado debe promover un sistema eléctrico que garantice el acceso seguro, asequible y sostenible".Algo similar ocurre con el agua, ya que el artículo 48° prevé que "todos los habitantes tienen derecho a acceder al agua en condiciones de consumo y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades domésticas a un valor asequible" y consigna que "el Estado Provincial debe garantizar la sostenibilidad en la gestión, planificación y provisión de agua, considerando su variado espectro de aplicaciones e implicancias".Más novedoso aun es el artículo 51°, que afirma que "todo habitante tiene el derecho de acceder a servicios de conectividad e internet en sus diferentes modalidades" y que aclara que esa accesibilidad debe ser equitativa, asequible y con una calidad adecuada".¿Una constitución peronista?Fiore destacó, en ese sentido, que el gobernador provincial y principal impulsor de la reforma, Ricardo Quintela, es "un peronista tradicional que ha actualizado la doctrina al siglo XXI" y ha sabido traducir el ideario peronista en una Constitución provincial que apunta a garantizar "derechos de nueva generación".El analista recordó además que bajo la gestión de Quintela, La Rioja lanzó su propia cuasimoneda conocida como el "chacho", como una manera de paliar la reducción de transferencias monetarias desde el Gobierno Nacional. Cada chacho —cuyo nombre legal es Bono de Cancelación de Deudas— tiene un valor de 1 a 1 con respecto al peso argentino y ya circula entre comercios adheridos en billetes de entre 1.000 y 50.000 chachos.El camino hacia una "resistencia" a MileiPara Fiore, el texto aprobado por los convencionales riojanos puede considerarse "un oasis dentro del clima de época que vive Argentina" y que está marcado por un apoyo mayoritario a las ideas de Milei a nivel nacional. Sin embargo, advirtió que la postura del gobierno riojano puede marcar "otro clima que convive con el mayoritario y que pide otra cosa".En ese camino, Fiore consideró que Quintela busca posicionarse "como un referente importante del peronismo del interior y de renovación del peronismo federal", algo fundamental para superar, de acuerdo al analista, a cierto centralismo del peronismo en torno a la provincia de Buenos Aires que caracterizó al liderazgo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en las últimas décadas.El analista indicó que las provincias no tienen un grado de autonomía tal que les permitan "detener o hacer como que no existe" el ajuste fiscal impuesto por el Gobierno Nacional pero, al menos, pueden intentar "matizarlo con algunas medidas de ayuda". Por ese motivo, consideró que algunas acciones concretas como la emisión de cuasimonedas puedan trasladarse también a otras provincias del país, "que también tienen las cuentas realmente muy complicadas".

