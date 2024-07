https://latamnews.lat/20240724/presidentes-de-siderurgicas-de-eeuu-reclaman-a-biden-medidas-mas-fuertes-contra-mexico-1156357824.html

Presidentes de siderúrgicas de EEUU reclaman a Biden medidas más fuertes contra México

Presidentes de siderúrgicas de EEUU reclaman a Biden medidas más fuertes contra México

Sputnik Mundo

La agencia Bloomberg reportó este martes 23 de julio que los directores ejecutivos de dos de las principales compañías siderúrgicas de Estados Unidos... 24.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-24T04:19+0000

2024-07-24T04:19+0000

2024-07-24T04:19+0000

méxico

china

eeuu

aranceles

economía

bloomberg

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/01/0e/1147391780_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59f42b95de6c53b35c75e047537fe998.jpg

El Gobierno debería imponer más restricciones comerciales contra México para evitar el dumping de productos de acero en los mercados estadounidenses, señalaron los altos ejecutivos, citados por la agencia de noticias.Según el reporte, el director ejecutivo de Nucor Corp., Leon Topalian, y el director ejecutivo de Cleveland-Cliffs Inc., Lourenco Goncalves, aseguraron durante las llamadas sobre sus ganancias trimestrales que las recientes medidas del Gobierno de Biden en su guerra comercial contra China "no van lo suficientemente lejos para proteger el mercado interno"."Creemos que es un primer paso el que dio la administración hace unas semanas con México, pero no es suficiente", dijo Topalian, según consigna Bloomberg."Verán a Nucor continuar abogando abiertamente en Washington, independientemente de la administración, para crear un campo de juego nivelado que proteja a esta industria del dumping ilegal de aceros subsidiados para que no lleguen a las costas de Estados Unidos", continuó el empresario.De acuerdo con Bloomberg, el director ejecutivo de Nucor se dijo todavía preocupado por la exclusión de las barras de refuerzo y otros productos de acero, incluidos los conductos eléctricos, de las nuevas disposiciones impuestas por el Gobierno de EEUU.En tanto, el máximo ejecutivo de Cliffs dijo que era "fantástico" que se tomaran medidas, pero que eran necesarias "mucho más".

https://latamnews.lat/20240711/amlo-explica-por-que-se-aceptaron-aranceles-al-acero-y-aluminio-enviado-a-traves-de-mexico-1156066876.html

https://latamnews.lat/20240712/industriales-mexicanos-preven-afectaciones-por-aranceles-de-eeuu-al-acero-y-al-aluminio--1156086470.html

méxico

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, china, eeuu, aranceles, bloomberg