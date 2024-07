https://latamnews.lat/20240711/amlo-explica-por-que-se-aceptaron-aranceles-al-acero-y-aluminio-enviado-a-traves-de-mexico-1156066876.html

AMLO explica por qué se aceptaron aranceles al acero y aluminio enviado a través de México

AMLO explica por qué se aceptaron aranceles al acero y aluminio enviado a través de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó por qué la nación que encabeza aceptó, en conjunto con Estados Unidos, imponer aranceles al acero... 11.07.2024, Sputnik Mundo

Por esta razón, EEUU y Canadá "no quieren que se abra por completo la frontera de su país y se están estableciendo condiciones para que solo se pueda importar [al territorio estadounidense] acero y aluminio que se produzca en México, que no llegue de otras partes", puntualizó el mandatario mexicano.Asimismo, López Obrador reconoció que, al recibir la propuesta por parte de la Administración estadounidense, encabezada por su homólogo, Joe Biden, pusieron dos condiciones para que fuese refrendada por la nación latinoamericana.La primera era que no se hablara de países en específico. La segunda es la comercialización de acero y aluminio brasileño en México."Por una situación muy especial, se requiere de acero y aluminio de Brasil, con quien tenemos una muy buena relación. Se acordó [que la nación sudamericana] tendrá un trato especial en el caso de la importación [de los elementos] hacia el territorio mexicano, así como de [productos] que puedan tener acero y aluminio brasileño", precisó.En su rueda de prensa, el presidente mexicano expresó que este tipo de medidas se deben pensar hacia un mediano y largo plazo, con el fin de fomentar las inversiones en México."Aquí tenemos garantizada la libre exportación de acero y aluminio a EEUU y Canadá porque hemos consolidado nuestro mercado y tenemos que seguir fortaleciendo la economía y comercio en América del Norte. Lo que buscamos o proponemos, porque ya no nos va a tocar, es que se vaya integrando toda América para que se consolide como la principal región económica y comercial del mundo", indicó.El 10 de julio de 2024, México y EEUU anunciaron medidas conjuntas para evitar presuntas importaciones desleales en el mercado de acero y aluminio, mismas que comenzaron su vigencia en esa misma fecha.De acuerdo con un comunicado emitido por Washington, los aranceles se aplicarán a los cargamentos de estos metales que se envíen a través de México, esto con el propósito de que ninguna nación pueda eludir el pago de gravámenes.Según el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Lael Brainard, el arancel para el acero es de 25%, mientras que para el aluminio es de 10%. Esto afecta a países como China, Rusia, Irán y Bielorrusia.Fuentes consultadas por Bloomberg detallaron que este cambio tendrá un impacto sobre un pequeño número de cargamentos, pero su objetivo es prevenir un repunte de importaciones que se esperaba. También consideraron que la medida cerrará los atajos legales que la administración anterior no trató.

