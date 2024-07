https://latamnews.lat/20240712/industriales-mexicanos-preven-afectaciones-por-aranceles-de-eeuu-al-acero-y-al-aluminio--1156086470.html

Industriales mexicanos prevén afectaciones por aranceles de EEUU al acero y al aluminio

Industriales mexicanos prevén afectaciones por aranceles de EEUU al acero y al aluminio

Sputnik Mundo

La industria mexicana sufrirá un impacto 'muy fuerte' por la nueva política de Washington de imponer aranceles al acero y aluminio que no esté fundido en... 12.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-12T03:40+0000

2024-07-12T03:40+0000

2024-07-12T03:40+0000

economía

méxico

eeuu

acero

aranceles

aluminio

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/02/1c/1148581997_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_409b5ea0b4a42e8e280ea83667dadc7c.jpg

Días atrás, la Administración Biden anunció aranceles sobre el acero y el aluminio chinos de hasta 25% y 10%, respectivamente. Dichos aranceles se aplicarían también a los bienes que procedan del extranjero a través de México.De este modo, Washington pretende prevenir que China pueda esquivar los aranceles por medio de la llamada "reexpedición". Para lograrlo, la medida anunciada el 10 de julio aplicará un arancel del 25% al acero que provenga de México, pero que no haya sido fundido y colado allí."[Los aranceles] son un impacto muy fuerte", añadió el representante empresarial participar en el Congreso de Nacional de Agentes Aduanales, que organizó la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAREM). De acuerdo con Malagón Barragán, aún no se cuenta con un cálculo del impacto económico que causará este tipo de medidas.Según el dirigente empresarial, la medida de Estados Unidos será temporal y "no puede quedar como algo que llega y que llegó para quedarse".En 2023, Estados Unidos importó unos 3,8 millones de toneladas de acero desde México, 13% del cual procedía desde fuera de América del Norte. Ahora este acero estará sujeto a aranceles adicionales. En cuanto al aluminio, el país norteamericano trajo 105.000 toneladas desde el país vecino, pero en este caso solo el 6% de él se produjo fuera del continente.Ahora los exportadores desde México tendrán que mostrar a la aduana estadounidense de dónde vienen estos metales y probar su procedencia mexicana, si quieren evitar dichos aranceles.

https://latamnews.lat/20240711/amlo-explica-por-que-se-aceptaron-aranceles-al-acero-y-aluminio-enviado-a-traves-de-mexico-1156066876.html

https://latamnews.lat/20240710/eeuu-busca-imponer-aranceles-sobre-el-acero-y-aluminio-chino-enviado-a-traves-de-mexico-1156043368.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, eeuu, acero, aranceles, aluminio, 📈 mercados y finanzas