Las fuerzas en la UE que se oponen a la solución pacífica del conflicto ucraniano atacan a las iniciativas de paz húngaras, opinaron a Sputnik desde el... 12.07.2024, Sputnik Mundo

El primer ministro de Hungría, cuyo país actualmente preside el Consejo de la UE, no fue invitado a dar el tradicional discurso en la primera sesión plenaria del nuevo Parlamento Europeo, debido a su reciente visita no anunciada a Rusia, informó anteriormente la eurodiputada de la facción Renew, Clara de Melo.Tradicionalmente, el líder del país que asume la presidencia semestral del Consejo de la UE se dirige a los parlamentarios para presentar el programa de su mandato.Según la Comisión Europea, el habitual viaje de los comisarios europeos a la capital del país presidente también está en duda después de la visita de Orban a Moscú.Orban, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea desde el 1 de julio, fue blanco de duros señalamientos de la élite política estadounidense y europea tras sus recientes viajes a Ucrania, Rusia y China.El primer ministro húngaro realizó el 2 de julio una visita a Kiev, donde se reunió con Volodímir Zelenski; el día 5 llegó a Moscú para entrevistarse con el presidente ruso, Vladímir Putin; el 8 de julio sostuvo un encuentro en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping, y el 9 de julio llegó a Washington en lo que calificó de "misión de paz 3.0".El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, destacó que Orban ha mostrado su voluntad política de diálogo, que Moscú considera muy positiva y útil.A su vez, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, señaló que el primer ministro de Hungría no representa a la UE en el ámbito exterior y no tiene mandato europeo para visitar a Rusia, a pesar de que su país ostenta la presidencia semestral del Consejo de la UE.A las críticas de Borrell, Orban respondió que, debido a los "delirios de los burócratas de Bruselas", los esfuerzos por llevar la paz a Ucrania no están funcionando.

