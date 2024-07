https://latamnews.lat/20240705/orban-llega-a-moscu-y-se-reunira-con-putin-1155938875.html

Orban llega a Moscú para reunirse con Putin

BUDAPEST (Sputnik) — El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, arribó a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, confirmó el portavoz de...

El pasado 2 de julio, Orban visitó Kiev, por primera vez en 12 años, para reunirse con Volodímir Zelenski, y abordar los temas globales y regionales, incluida la solución del conflicto en Ucrania. En una rueda de prensa conjunta, el primer ministro húngaro anunció que pidió a Zelenski que examine la posibilidad de establecer un alto al fuego. El 1 de julio Hungría asumió la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea para los próximos seis meses. Según Orban, el tema de "guerra y paz entre Rusia y Ucrania" será el más importante durante la presidencia húngara en el organismo. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. El 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos: Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie; desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral no alineado y no nuclear; y que se levanten todas las sanciones contra Rusia.

