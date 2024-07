https://latamnews.lat/20240705/eeuu-esta-preocupado-por-el-viaje-del-primer-ministro-hungaro-a-moscu-y-su-reunion-con-putin-1155947435.html

EEUU está "preocupado" por el viaje del primer ministro húngaro a Moscú y su reunión con Putin

EEUU está "preocupado" por el viaje del primer ministro húngaro a Moscú y su reunión con Putin

Sputnik Mundo

WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno de EEUU expresó preocupación por la visita del primer ministro húngaro, Viktor Orban, a Moscú, donde se reunió con el... 05.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-05T19:56+0000

2024-07-05T19:56+0000

2024-07-05T19:56+0000

internacional

viktor orban

vladímir putin

eeuu

ucrania

política

rusia

🌍 europa

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/05/1155947999_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_041bc39f3bc1f3ac293c7d80f8274426.jpg

"Nos preocupa que el primer ministro Orban decida hacer este viaje a Moscú, lo que no contribuirá a la paz y es contraproducente", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en rueda de prensa. La visita de Orban a Moscú pone "en riesgo" la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, añadió Jean-Pierre. Orban y su ministro de asuntos exteriores, Peter Szijjarto, llegaron a Moscú este 5 de julio para conversar con Putin. El líder húngaro calificó la visita como su siguiente paso de su "misión de paz", cuyo objetivo es terminar con el conflicto en Ucrania. El viaje se produce cinco días después de que Orban hiciera una visita sorpresa a Kiev para hablar con el presidente ucraniano Vladímir Zelenski. El primer ministro dijo que la paz en Ucrania sería la prioridad de Budapest durante su presidencia rotatoria de seis meses de la Unión Europea. El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, dijo este viernes que el viaje de Orban a Moscú no había sido acordado con el ejecutivo del bloque y que el húngaro no "representaba a la UE de ninguna forma".

https://latamnews.lat/20240705/orban-sentencia-europa-esta-cada-vez-mas-arrastrada-a-una-guerra-en-la-que-tiene-todo-que-perder-1155943015.html

https://latamnews.lat/20240629/no-tiene-nada-que-ganar-orban-alerta-de-que-la-ue-se-implica-cada-vez-mas-en-la-crisis-ucraniana-1155811371.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

viktor orban, vladímir putin, eeuu, ucrania, política, rusia, 🌍 europa