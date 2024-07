https://latamnews.lat/20240708/exanalista-de-la-cia-senala-que-el-maximo-comandante-militar-de-ucrania-podria-ser-despedido--1155984597.html

Exanalista de la CIA señala que el máximo comandante militar de Ucrania podría ser despedido

Exanalista de la CIA señala que el máximo comandante militar de Ucrania podría ser despedido

Sputnik Mundo

Pese a ser designado apenas a comienzos de febrero de este año en reemplazo del general Valeri Zaluzhni, quien estaba enfrentado con Volodímir Zelenski, el... 08.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-08T01:55+0000

2024-07-08T01:55+0000

2024-07-08T01:55+0000

defensa

volodímir zelenski

olexandr sirski

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0c/1a/1146922778_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5a576c4b0406f58c3a55f00f13579bcc.jpg

Mientras las fuerzas ucranianas no logran detener el avance de Rusia en múltiples frentes, crecen los rumores de que Zelenski busca deshacerse de Sirski. Ahora fue el exanalista de la CIA, el estadounidense Larry Johnson, el más reciente experto en declarar que Zelenski no está conforme con el desempeño del general, que había llegado al cargo con la promesa de revertir los malos resultados bajo el mando de Zaluzhni, quien inicialmente fue elogiado por el líder ucraniano como "el teórico militar más inteligente que existe", pero luego cometió el "error" de ser más popular en Ucrania que Zelenski y admitir en una entrevista con The Economist que Kiev estaba cometiendo errores y no se estaban logrando victorias. Sin embargo, según dijo Johnson durante una charla con el programa Dialogue Works, destituir a Sirski "no hará ninguna diferencia" en el frente de batalla, porque nadie podría conjurar de la nada "nuevas brigadas de soldados que estén entrenados y listos para ir al combate", algo de lo que Ucrania actualmente carece.Además, el exanalista de la CIA criticó a Sirski, quien a diferencia de Zaluzhni no cuenta con el apoyo del establishment militar, diciendo que no es exactamente "un comandante sin igual", señalando además que el general ucraniano "tomó algunas malas decisiones tácticas" en los últimos meses, como no construir líneas defensivas adecuadas antes de que las tropas rusas pasaran a la ofensiva este año, resultando en derrota tras derrota para Kiev.Vale recordar que a mediados de febrero, en su primera decisión como comandante en jefe, Sirski ordenó el retiro de las tropas ucranianas de Avdéyevka, admitiendo la supremacía de los soldados rusos. Similarmente, a finales de abril, dispuso que el ejército ucraniano se replegara de al menos tres aldeas en la región de Donetsk argumentando que "las posiciones [ucranianas] se habían vuelto insostenibles".Los más recientes rumores de su posible renuncia reflejan la frustración de Zelenski ante una racha de reveses militares, situación que incluso tras obtener el permiso de disparar adentro de territorio ruso con armas proporcionadas por EEUU a finales de mayo no ha podido frenar.

https://latamnews.lat/20240707/asesinato-de-prisionero-ruso-en-ucrania-es-una-grave-violacion-del-derecho-internacional-1155981505.html

https://latamnews.lat/20240606/el-kremlin-considera-obvio-que-occidente-quiere-remover-a-zelenski-de-su-puesto-1155292241.html

https://latamnews.lat/20240702/la-confianza-de-los-paises-occidentales-en-zelenski-disminuye-segun-encuesta-1155870166.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

volodímir zelenski, olexandr sirski, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania