https://latamnews.lat/20240702/la-confianza-de-los-paises-occidentales-en-zelenski-disminuye-segun-encuesta-1155870166.html

La confianza de los países occidentales en Zelenski disminuye, según encuesta

La confianza de los países occidentales en Zelenski disminuye, según encuesta

Sputnik Mundo

La confianza en el dirigente ucraniano Volodímir Zelenski cayó significativamente en el último año en varios países del mundo, principalmente de Occidente, de... 02.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-02T22:50+0000

2024-07-02T22:50+0000

2024-07-02T22:50+0000

internacional

política

volodímir zelenski

ucrania

polonia

pew research center

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/18/1155686869_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a3dd6e69e8e82e4043d5a0e631f1613.jpg

"La confianza en Zelenski ha disminuido significativamente en algunos países desde 2023, sobre todo en Polonia, país vecino de Ucrania", señala la investigación del centro Pew.De acuerdo con los datos, entre los polacos solo el 48% dijo confiar en Zelenski en 2024, frente al 70% de 2023, una reducción de 22 puntos porcentuales.La confianza en el líder ucraniano también ha disminuido en dos dígitos en Corea del Sur, ( menos 15 porcentuales) y Sudáfrica (menos 12 puntos porcentuales).Los descensos son menores, aunque estadísticamente significativos, en Alemania, Australia, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Suecia, indica la investigación del centro de estudios en la que se entrevistó 44.166 adultos en 35 países entre el 5 de enero y el 21 de mayo de 2024.Según Pew Research Center, la confianza en Zelenski es dispar en los 35 países encuestados. Una media del 46% desconfía en que el dirigente hará lo correcto en los asuntos mundiales, mientras que el 40% expresa sí confiar en sus decisiones. En algunos lugares, alrededor de una quinta parte o más del público no expresa ninguna opinión sobre Zelenski. Esto incluye al 45% de los adultos en la India, señaló el estudio.El porcentaje de personas que confían en Zelenski difiere considerablemente entre los países de Europa y Norteamérica. La confianza es mayor en Suecia, donde 8 de cada 10 personas confían en él. Alrededor de dos tercios o más en Canadá, los Países Bajos y el Reino Unido también expresan confianza. Sin embargo, 6 de cada 10 o más en Grecia, Hungría e Italia no confían en el actual dirigente de Ucrania.Conforme a la investigación, habitantes de Australia, Bangladesh, Japón, Filipinas y Corea del Sur confían más en Zelenski, pero lo contrario ocurre en Malasia, Singapur y Tailandia. La confianza en él es mixta o negativa en toda la región de Oriente Medio y Norte de África, y en los países del África subsahariana y América Latina.Según el estudio, las opiniones sobre Zelenski difieren según la ideología política. En Estados Unidos, por ejemplo, los liberales tienen más del doble de probabilidades que los conservadores de expresar confianza en él. En Australia, Canadá, Alemania, Hungría, Países Bajos y Turquía, las personas ideológicamente de izquierdas también confían más en Zelenski.Este patrón se invierte en varios países. En Bangladesh, Brasil, Colombia, Grecia, México, Corea del Sur y España, las personas de la derecha ideológica confían más en Zelenski que las de la izquierda.En varios países europeos, las personas que tienen una opinión favorable de los partidos populistas de derechas son menos propensas a tener una opinión positiva de Zelenski. En Alemania, por ejemplo, los partidarios de Alternativa para Alemania (AfD) tienen aproximadamente la mitad de las probabilidades que los que no apoyan a AfD de expresar confianza en el líder ucraniano (31% frente a 61%), señala el centro Pew.En algunos casos, el patrón se invierte: los españoles que apoyan al partido de derecha Vox confían más en Zelenski que los que no lo hacen.En cuanto al nivel de apoyo que su país presta a Ucrania, ciudadanos de Hungría, Polonia, Turquía y Estados Unidos difieren en su opinión, informó el centro de investigación.En Hungría y Turquía, la opinión más extendida es que su país está proporcionando el apoyo adecuado a Ucrania (61% y 46%, respectivamente).Los polacos están divididos, con porcentajes casi idénticos que afirman que su país está prestando demasiado apoyo a Ucrania (44%) o el adecuado (45%). Sólo el 6% dice que Polonia no está proporcionando suficiente ayuda a Ucrania.En Estados Unidos, el 31% de los estadounidenses afirma que su país está prestando demasiado apoyo a Ucrania, el 24% dice que no está prestando el suficiente y el 25% que está dando más o menos la cantidad adecuada.Estados Unidos es el único país encuestado en el que existen diferencias significativas en esta cuestión en función de la ideología: el 51% de los estadounidenses que se sitúan en la derecha afirman que su nación está prestando demasiado apoyo a Kiev, frente a solo el 13% entre los que se sitúan en la izquierda, según la investigación publicada este martes.

https://latamnews.lat/20240701/zelenski-admite-la-posibilidad-de-negociar-con-rusia-por-mediacion-de-terceros-1155838214.html

https://latamnews.lat/20240625/medios-ucranianos-destapan-redes-de-corrupcion-en-el-entorno-de-zelenski-1155686729.html

ucrania

polonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, volodímir zelenski, ucrania, polonia, pew research center