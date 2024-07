https://latamnews.lat/20240707/asesinato-de-prisionero-ruso-en-ucrania-es-una-grave-violacion-del-derecho-internacional-1155981505.html

Asesinato de prisionero ruso en Ucrania es "una grave violación del derecho internacional"

Asesinato de prisionero ruso en Ucrania es "una grave violación del derecho internacional"

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — El asesinato de un prisionero de guerra ruso por militares ucranianos es una flagrante violación del derecho internacional, declaró la... 07.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-07T16:22+0000

2024-07-07T16:22+0000

2024-07-07T16:53+0000

internacional

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

tatiana moskalkova

ucrania

rusia

🛡️ zonas de conflicto

prisioneros de guerra

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/08/0a/1142443000_0:111:3078:1842_1920x0_80_0_0_fe0ba5523dfa6de8953df72ae3179f41.jpg

También llamó a su homólogo ucraniano, Dmitri Lubinets, "que realice una inspección exhaustiva de este hecho" y le informe a Moskalkova de los resultados. Previamente, el diario The New York Times publicó un artículo en que cita al médico militar alemán Caspar Grosse que luchó del lado de Kiev en una unidad de voluntarios internacionales liderada por EEUU. Tal y como relató Grosse, horas después de una batalla en Donbás en agosto de 2023, un soldado ruso herido y desarmado se arrastró hacia una unidad ucraniana, suplicando ayuda. Mientras un miembro del grupo estaba buscando vendajes, otro militar se acercó cojeando al soldado ruso y le disparó en el torso. El siguiente disparo, en la cabeza, acabó con su vida.En otro episodio, entre los que fueron narrados por el médico, un militar asesinó con una granada a un soldado ruso que se rendía y tenía las manos en alto.Los informes suscitaron preocupación de las autoridades rusas. El enviado especial de la Cancillería rusa sobre los crímenes del régimen de Kiev, Rodión Miroshnik, aseguró que los hechos serán comprobados por las fuerzas de orden, y, de confirmarse, serán reconocidos como un crimen de guerra. El Comité de Investigación ruso, por su parte, confirmó que establecerá todas las circunstancias y dará una valoración jurídica a lo sucedido.Los medios estadounidenses intentan ignorar las violaciones de derechos humanos cometidas por las tropas de Kiev contra la población de Donbás y los prisioneros de guerra, indicó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova. Moscú no deja de aportar pruebas de estas atrocidades, incluso a organismos internacionales, destacó.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y contener los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este, señala el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

https://latamnews.lat/20240627/el-regimen-ideologico-de-kiev-dispuesto-a-sacrificar-a-su-propio-pueblo-por-la-cruzada-antirrusa-1155745549.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, tatiana moskalkova, ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, prisioneros de guerra