https://latamnews.lat/20240704/las-autoridades-de-okinawa-protestan-por-delitos-sexuales-de-los-militares-de-eeuu-1155918860.html

Las autoridades de Okinawa protestan por delitos sexuales de los militares de EEUU

Las autoridades de Okinawa protestan por delitos sexuales de los militares de EEUU

Sputnik Mundo

TOKIO (Sputnik) — El gobernador de la prefectura japonesa de Okinawa, Denny Tamaki, envió a la Cancillería una nota de protesta en relación con los casos de... 04.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-04T16:02+0000

2024-07-04T16:02+0000

2024-07-04T16:02+0000

internacional

eeuu

okinawa

japón

🌏 asia

violación sexual

sociedad

https://cdn.img.latamnews.lat/img/108360/04/1083600423_0:136:4638:2745_1920x0_80_0_0_0a203e5d7e07c58a558acf38f0d876a5.jpg

"Ayer recibimos una nota de protesta del gobernador de Okinawa, Tamaki, exigiendo poner orden en el sistema de notificación sobre los incidentes y delitos en la prefectura, elaborar medidas para evitar la repetición de lo ocurrido en el futuro y crear un grupo de trabajo para prevenir los delitos", señaló Kamikawa. Agregó que los delitos cometidos son "muy lamentables". La víspera se informó de otros tres casos de violencia sexual en Okinawa, cometidos por militares de EEUU en febrero y agosto de 2023 y en enero de 2024. Además, a finales de junio salieron a la luz otros dos casos de abusos sexuales a niñas japonesas por parte de soldados estadounidenses en la misma zona. En ambos casos, las autoridades centrales y el mando estadounidense no informaron de ellos a la prefectura de Okinawa. La prefectura no tuvo conocimiento de los casos hasta después de haber hecho averiguaciones, y el primer caso de violación, que afectó a una menor de 16 años, no salió a la luz hasta seis meses después del incidente. Uno de estos delitos tuvo lugar el 24 de diciembre de 2023, cuando el militar estadounidense Brenon Washington, de 25 años, pidió en Okinawa a una niña japonesa que hablaran en un automóvil porque hacía frío fuera, luego la llevó a casa y la violó, sabiendo que era menor de 16 años. Los familiares de la chica presentaron una denuncia policial ese mismo día. Tres meses después, la Fiscalía de Okinawa presentó una demanda por secuestro con intención de violación y acto sexual sin consentimiento. El 27 de marzo de ese mismo año, día en que se archivó el caso, la Cancillería japonesa protestó ante el embajador de EEUU en Japón, Rahm Emanuel, pero hasta finales de junio el Gobierno central no notificó a las autoridades de Okinawa la violación en sí. Esto provocó una ola de indignación en la prefectura más meridional de Japón. Entonces se supo que en mayo de este año volvió a ocurrir en la prefectura un caso similar: un marine de 21 años intentó estrangular y violar a una joven japonesa, pero no logró su objetivo. Le infligió lesiones a la chica, incluidas heridas en los ojos. El joven intentó huir del lugar, pero fue alcanzado y detenido. El Gobierno de Japón y el mando estadounidense en ambos casos no avisaron a las autoridades de Okinawa.

https://latamnews.lat/20240618/abuso-infantil-y-bdsm-hackers-filtran-los-trapos-sucios-de-operadores-de-drones-ucranianos--1155529601.html

eeuu

okinawa

japón

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, okinawa, japón, 🌏 asia, violación sexual, sociedad