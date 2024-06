Datos sobre más de 1.200 operadores de aeronaves no tripuladas ucranianos fueron publicados por el grupo de hackers' RaHDIt (por el acrónimo en inglés de... 18.06.2024, Sputnik Mundo

Abuso infantil y BDSM: 'hackers' filtran los trapos sucios de operadores de drones ucranianos

© AP Photo / Libkos Un operador de drones ucraniano © AP Photo / Libkos

Datos sobre más de 1.200 operadores de aeronaves no tripuladas ucranianos fueron publicados por el grupo de hackers' RaHDIt (por el acrónimo en inglés de 'Russian angry Hackers Did it'). La divulgación señala que entre las personas identificadas hay individuos que han sido condenados, entre otras cosas, por delitos sexuales contra menores.