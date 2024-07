https://latamnews.lat/20240703/el-fraude-electoral-en-venezuela-es-un-discurso-agotado-por-parte-de-la-oposicion-1155899053.html

El fraude electoral en Venezuela es "un discurso agotado" por parte de la oposición

El fraude electoral en Venezuela es "un discurso agotado" por parte de la oposición

Sputnik Mundo

El reciente simulacro electoral de Venezuela demostró la efectividad del sistema electoral y la diversidad de las identidades políticas del país de cara a las... 03.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-03T23:40+0000

2024-07-03T23:40+0000

2024-07-03T23:40+0000

américa latina

venezuela

💬 opinión y análisis

política

nicolás maduro

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e5/0b/18/1118619668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ecca901f4d10f579ac53a4ddc34a8e2.jpg

El simulacro electoral celebrado en Venezuela el pasado 30 de junio fue calificado como un éxito rotundo por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La jornada destacó no solo por la organización y la afluencia de votantes, sino también por la diversidad política que se manifestó en los centros de votación, según las autoridades electorales. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, agradeció el acompañamiento de los diversos observadores internacionales que pudieron dar cuenta de la transparencia y eficiencia del proceso.Según Amoroso, las autoridades calcularon en 38 segundos el promedio que tarda cada elector en cumplir su derecho al sufragio, cumpliendo con todos los aspectos técnicos, logísticos y operativos con la efectividad esperada, destacando además que lo más importante fue la "amplía participación" del pueblo venezolano.Por su parte, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Quintero, informó que, con este ejercicio, se alcanza el 74% de avance en el cronograma electoral, apuntando que lograron cumplir los tres objetivos planteados por el ente electoral, evaluar la participación, los tiempos de votación y la conexión de la transmisión de los resultados.Diversidad políticaEl simulacro electoral venezolano demostró que los ciudadanos siguen "tomándose muy seriamente cada uno de los ensayos de participación democrática y se vio la diversidad de la composición de las identidades políticas expresadas en los centros de votación", asegura en entrevista con Sputnik Janlisberth Libertad Velazco, quien también es embajadora del Foro Internacional de Municipios BRICS.Según sus observaciones, la participación ciudadana sobrepasó la media histórica de los simulacros electorales, alcanzando estimaciones del 15% o más del padrón electoral en algunas ciudades, comparado con el habitual 10%.Velazco destacó que esta alta participación y la ausencia de incidentes violentos son "un reflejo maravilloso de cómo ha evolucionado la democracia en Venezuela y que hay condiciones para avanzar." También mencionó que la jornada desmintió rumores mediáticos internacionales sobre la supuesta imposibilidad de llevar a cabo las elecciones en el país."Una conducta que no les ha servido para nada"Según ella, este discurso ha debilitado tanto a la oposición que, en ciertos momentos históricos, ni siquiera han participado en los procesos electorales.La observadora electoral señala que existen razones para sospechar que algunos candidatos de la oposición podrían recurrir nuevamente a esta estrategia. "Un par de candidatos de la oposición, entre ellos el que es considerado el principal, el señor Edmundo [González], no quiso reconocer o firmar el acuerdo de aceptación de los resultados electorales. Entonces, ese pareciera ser el indicio de esa compulsión a repetir una conducta que no les ha servido para nada", explicó Velazco.Para la especialista, la insistencia en la narrativa del fraude se debe a una "doctrina del Estado fallido" que busca presentar a Venezuela como un país donde ninguna institución funciona. Sin embargo, destacó que ese discurso se ha vuelto menos creíble en el contexto de la recuperación económica y social que ha vivido el país en los últimos años.Preparación de las fuerzas sociales y políticasEn cuanto a la preparación de las fuerzas que apoyan al presidente Nicolás Maduro, Velazco subrayó el papel de Movimiento Futuro, una plataforma nueva que se enfrenta por primera vez a un proceso electoral. Esta plataforma, dijo, tiene como objetivo principal atraer a los electores que nunca se han identificado con un partido político tradicional."En el simulacro pudimos ver, en 100 días de la juramentación y de creación de nuestro movimiento, la participación que tuvimos", señaló Velazco. Según sus estimaciones, el Movimiento Futuro se posicionó como la segunda fuerza electoral del chavismo en el simulacro, una sorpresa para algunos partidos que no esperaban este resultado.Velazco hizo un llamado a las fuerzas políticas para que el 28 de julio, día de la elección presidencial y también cumpleaños del comandante Hugo Chávez, se mantenga la paz y la armonía. "Nuestro pueblo merece paz, armonía, mucha seriedad, responsabilidad con el futuro y el destino de nuestra nación", afirmó."Eso también implica aceptar la coexistencia, y que este ya no es más un país de extrema polarización o de dos únicas opciones, donde hay caminos, donde se pueden expresar opciones no partidistas, que también les importan muchísimo los destinos de la patria", agrega.

https://latamnews.lat/20240702/maduro-anuncia-que-el-dialogo-entre-venezuela-y-eeuu-se-reanudara-el-10-de-julio-1155852515.html

https://latamnews.lat/20240629/autoridad-electoral-de-venezuela-excluira-de-los-comicios-a-los-observadores-que-no-respeten-la-ley-1155817150.html

https://latamnews.lat/20240703/venezuela-y-eeuu-acuerdan-trabajar-de-manera-conjunta-para-ganar-confianza-1155896696.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

José Negrón Valera https://cdn.img.latamnews.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.latamnews.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.latamnews.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

venezuela, 💬 opinión y análisis, política, nicolás maduro