Maduro anuncia que el diálogo entre Venezuela y EEUU se reanudará el 10 de julio

Maduro anuncia que el diálogo entre Venezuela y EEUU se reanudará el 10 de julio

El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que el próximo 10 de julio las delegaciones de su Gobierno y del de Estados Unidos reanudarán las... 02.07.2024, Sputnik Mundo

Maduro añadió que recibió "durante dos meses" la propuesta de Washington para restablecer las conversaciones.Al respecto, el presidente venezolano puntualizó que, luego de evaluar dicha solicitud, aceptó, con el objetivo de hacer cumplir lo pactado en Catar con el Gobierno de Joe Biden.En abril pasado, Caracas denunció lo que considera un incumplimiento por parte de Washington de los acuerdos relacionados con el levantamiento de las medidas unilaterales estadounidenses que pesan sobre el país sudamericano. El Gobierno estadounidense decidió el 29 de enero revocar la Licencia General 43, que autorizaba transacciones que involucraban a la empresa minera de oro estatal venezolana Minerven, y que había otorgado en octubre de 2023, en respuesta al acuerdo sobre las elecciones presidenciales de 2024 rubricado entre el Gobierno y la oposición, en Barbados.En octubre de 2023, el Gobierno y la oposición firmaron dos acuerdos parciales en Barbados que contemplaban respetar el derecho de cada actor político a seleccionar a su candidato para las presidenciales del 2024 de manera libre, algo que Estados Unidos exige cabalmente y, en caso de que Venezuela no cumpla ese requisito, amenaza con mantener las sanciones contra Caracas. EEUU ha dicho que no renovará la exención de sanciones al sector petrolero y gasífero de Venezuela debido a la preocupación de Washington por cuestiones relacionadas con las elecciones en el país latinoamericano. En marzo pasado, el Gobierno de Estados Unidos a cargo de Joe Biden extendió por un año más las sanciones contra Venezuela, según una carta que el mandatario norteamericano envió el 5 de marzo al Capitolio.La Administración Biden tomó esta decisión por considerar que el país sudamericano "sigue planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos"."Por esta razón, he determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692 con respecto a la situación en Venezuela", agrega la misiva.En 2015, el Gobierno del entonces presidente Barack Obama impuso una serie de sanciones a Caracas, bajo el argumento de que en el país hispanohablante existía una "erosión por parte del Gobierno de Venezuela de las garantías de los derechos humanos" y una "persecución de opositores políticos", algo que las autoridades venezolanas siempre han negado, calificando a estas medidas como criminales e ilegales. "Venezuela ha sido sometida en los últimos ocho años a más de 930 medidas coercitivas y unilaterales, sanciones criminales contra la economía, el pueblo y la sociedad venezolana", dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 1 de marzo en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños (Celac).

