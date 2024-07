https://latamnews.lat/20240702/kiev-intenta-enviar-saboteadores-a-la-orilla-rusa-del-dnieper-pero-esta-esta-a-la-espera-1155863096.html

Kiev intenta enviar saboteadores a la orilla rusa del Dniéper pero Rusia "está a la espera"

Kiev intenta enviar saboteadores a la orilla rusa del Dniéper pero Rusia "está a la espera"

Las tropas ucranianas están realizando intentos de lanzar pequeños grupos de saboteadores en barcos a través del río Dniéper hacia la parte de la orilla bajo... 02.07.2024, Sputnik Mundo

"El enemigo no ha realizado recientemente ningún intento de desembarcar grandes grupos de militantes. Sin embargo, las formaciones ucranianas siguen enviando periódicamente pequeños grupos, normalmente en botes de goma, a través del río Dniéper, en puntos clave a lo largo del lecho del río dentro de nuestra región. Los militares rusos están siempre a la espera para identificar y destruir a estos saboteadores y terroristas", destacó Saldo a Sputnik.Al mismo tiempo, continuó, el enemigo sigue lanzando bombardeos de artillería y morteros, y ataques con naves no tripuladas contra ciudades y otras localidades dentro de una zona de 15 kilómetros a lo largo del Dniéper.La región de Jersón se reunió con Rusia tras un referéndum celebrado en septiembre de 2022. Las autoridades de Kiev no reconocen su legitimidad y continúan bombardeando este territorio. Ahora el 75% de la provincia está bajo control de Moscú. La parte de la margen derecha del Dniéper, incluida la ciudad de Jersón, todavía está en manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania.El 14 de junio, el presidente ruso, Vladímir Putin, formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN, mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

