El nuevo "plan" de Zelenski como posible "primer paso" para las negociaciones

El nuevo "plan" de Zelenski como posible "primer paso" para las negociaciones

Zelenski anunció el 28 de junio durante una rueda de prensa en Kiev que estaba creando un nuevo plan que debería "contar con el apoyo de la mayoría del mundo". También aprovechó la ocasión para admitir, por primera vez, el elevado número de bajas en el campo de batalla.Aunque los comentarios de Zelenski siguen basándose en la fantasía de que puede dictar condiciones a Rusia mientras pierde la guerra, el cambio de tono podría representar los primeros pasos tentativos de Kiev hacia la admisión de la realidad, comentó a Sputnik el experto en relaciones internacionales y seguridad, Mark Sleboda."Existe la posibilidad de que se trate de una primera tentativa, un paso adelante, dos pasos atrás, en la dirección de unas eventuales negociaciones para poner fin al conflicto", agregó.Zelenski hizo estos comentarios poco después de que su llamada "cumbre de paz" fracasara por completo, con la negativa de China a asistir y de varios países influyentes fuera de Occidente a firmar el documento final, entre ellos Brasil, Sudáfrica, la India y Arabia Saudí. Irak y Jordania pidieron que se retiraran sus firmas al día siguiente de firmar.El cambio de tono de Zelenski no es solo un reflejo del fracaso de la llamada "cumbre de paz", sino también de la realidad en el campo de batalla, donde Ucrania pierde terreno de forma regular. El 1 de julio, el Ministerio de Defensa ruso anunció que habían liberado Stepovaya Novoselovka, en la región de Járkov, y Novopokrovskoye, en la república popular de Donbás."Incluso si [los comentarios de Zelenski] son un paso simbólico en esa dirección [de las negociaciones], está impulsado por el estado desesperado en el campo de batalla al que se enfrenta Kiev", argumentó Sleboda.Sin embargo, a pesar del carácter en gran medida simbólico de los comentarios de Zelenski, tendrá que andarse con cuidado con las facciones banderistas de Ucrania, que se han mantenido firmes en su oposición a la paz desde sus violaciones de los Acuerdos de Minsk. Los grupos ultranacionalistas de Ucrania siguen teniendo un poder considerable y podrían intentar derrocar al Gobierno de Kiev si ven que Zelenski se inclina por la paz. Estos grupos también son los que más tienen que perder si se completa el objetivo del presidente ruso, Vladímir Putin, de desnazificar Ucrania.Las cuestiones jurídicas entre ambos países complican aún más las cosas. En 2022, Zelenski firmó un decreto que excluía toda posibilidad de negociar con Putin. Después de que Zelenski prorrogara su mandato sin elecciones recurriendo a la ley marcial a principios de este año, Putin argumentó que Zelenski ya no es el líder legítimo de Ucrania e indicó que solo reconocería la autoridad del Parlamento ucraniano.Sleboda afirmó con que "no hay posibilidad de negociaciones entre Kiev y Rusia", señalando que cree que Rusia "realmente necesita negociar con los amos del régimen de Kiev, que es Estados Unidos", añadiendo que no ocurrirá mientras el presidente estadounidense Joe Biden siga en el cargo.

