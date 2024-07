https://latamnews.lat/20240701/alberto-fujimori-no-descarta-competir-de-nuevo-por-un-cargo-publico-en-peru-1155831555.html

Alberto Fujimori no descarta competir de nuevo por un cargo público en Perú

"Hoy me reafirmó en mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos", dijo Fujimori al responder un cuestionario de cuatro preguntas, entre ellas: "¿Será candidato a la Presidencia o al Senado, o a ambos? ¿De qué depende?". El exmandatario, de 85 años de edad, fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado por las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia.Ese mismo año recibió su otra sentencia de seis años por el espionaje telefónico a periodistas y políticos, el pago a congresistas tránsfugas, y por la compra de Cable Canal de Noticias y la línea editorial del diario Expreso. Por ese caso fue hallado culpable del delito contra la Administración Pública y de cohecho activo, ambos en agravio del Estado. También se le encontró culpable de delitos contra la libertad –violación del secreto de las comunicaciones–, intervención telefónica y fue condenado a seis años de cárcel y el pago de una reparación civil a las víctimas.En junio, Fujimori se afilió al partido Fuerza Popular, encabezado por su hija, Keiko Fujimori, quien consideró como "una gran noticia" que su padre se haya inscrito en su partido, a pocas semanas del 12 de julio, fecha límite dispuesta por el JNE para que posibles candidatos se inscriban en alguna organización política.Sin embargo, hasta la fecha, Fujimori no había dicho si competiría para algún cargo de gobierno, sobre todo de cara a los comicios de 2026.El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga explicó a El Comercio que Fujimori no puede ser candidato a ningún cargo de elección popular, porque el indulto que recibió en el 2017 no declara su inocencia.Sin embargo, la eventual participación de Fujimori en futuras elecciones presidenciales y legislativas es una posibilidad abierta, dijeron al diario local RPP Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular; y Miguel Torres, asesor de la bancada del partido encabezado por Keiko Fujimori.Galarreta consideró que el cáncer que padece no impide que participe "ocupando su espacio" dentro del partido."Que el líder fundador se inscriba para nosotros es un acto importante. Su prioridad es la salud. Él tiene un cáncer de 20 años. Se ha puesto un poco complicado hace unos meses. Pero eso no impide que se inscriba y que participe como líder fundador, ocupando su espacio en Fuerza Popular", dijo el político al medio peruano.No obstante, el secretario general de la agrupación política señaló que "lo demás lo definirá su familia y por supuesto el partido, que seguramente lo aclamará si es que decide participar" en las elecciones del 2026.El excongresista Miguel Torres indicó a RPP que no se descarta alguna "candidatura" de Alberto Fujimori a través de Fuerza Popular."No hemos querido hacer ningún tipo de lanzamiento, ni ninguna precandidatura [...] sin perjuicio de lo cual [...] no descartamos, entonces, que en el futuro vaya a poder presentarse a algún tipo de candidatura", dijo el exlegislador.

