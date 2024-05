https://latamnews.lat/20240509/tiktok-la-plataforma-donde-fujimori-quiere-reimpulsar-el-fujimorismo-entre-los-jovenes-1150328619.html

TikTok, la plataforma donde Fujimori quiere reimpulsar el 'fujimorismo' entre los jóvenes

TikTok, la plataforma donde Fujimori quiere reimpulsar el 'fujimorismo' entre los jóvenes

09.05.2024

A seis meses de que el Tribunal Constitucional de Perú autorizara su excarcelación, y mientras continúa un juicio oral en su contra por el asesinato de seis campesinos durante su mandato, el expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) sorprende con un intento de volver al debate público a través de un sitio web y una nueva cuenta de TikTok."Para ampliar mi defensa expuesta en las audiencias judiciales, en las que obviamente se dispone de un tiempo limitado, he decidido reabrir mis redes sociales oficiales", comunicó Fujimori en un video publicado en TikTok en el mes de marzo.Desde entonces, el expresidente ha publicado videos periódicamente en las que se lo ve en actividades cotidianas como cuidar las plantas de su jardín, repasando fotografías de la época en la que gobernaba Perú o hablando a cámara para reivindicar algunos de los que considera hitos de su gestión.Para el experto, es difícil considerar que Alberto Fujimori, a sus 85 años, pueda volver a tener un papel central en la política peruana. "Uno lo escucha y no articula bien las palabras", señaló. En el mismo sentido, consideró difícil imaginar al expresidente afrontando una campaña electoral en un país en el que "tienes que desplazarte por 25 regiones, con costa, sierra, altura, calor y frío".Por eso, consideró que las intenciones de Fujimori de volver a la palestra pública pasan más por servir como una suerte de "caballo de Troya" que impulse una eventual candidatura de uno de sus hijos a través del partido Fuerza Popular en los comicios de 2026.Aun así, Manco no ocultó su extrañeza por el nivel de actividad de Fujimori en redes sociales, teniendo en cuenta de que fue indultado en su momento por razones de salud y, mientras estuvo en prisión, reclamó salidas para realizarse tratamientos médicos. "Me recuerda a Augusto Pinochet (1973-1990), que se hacía el enfermo en el Reino Unido pero se le pasaron las enfermedades cuando regresó a Chile", ironizó.La apuesta por los jóvenes de cara a 2026Para Manco, la reaparición pública de Fujimori "causa estupor" en algunos sectores de la sociedad peruana pero no en otros, que pueden comenzar a verlo como "una alternativa a esta crisis que atraviesa Perú".De hecho, la apelación a TikTok como nuevo medio de comunicación parece ratificar la intención del expresidente de llegarle a jóvenes que, probablemente, tengan menos referencias de las acusaciones que pesan contra su gestión. Manco consideró que la propia tradición política peruana hace que el electorado "siempre mira hacia la derecha y busca caudillos con tendencia de derecha".En eso puede colaborar, consideró, el clima político actual en Perú, atravesado por denuncias sobre supuestas irregularidades en compras de la presidenta Dina Boluarte: "Ahora se está distrayendo a la población con ver si la presidenta se operó la nariz, si estuvo fuera del Palacio mientras se recuperaba o si se compró unos relojes Rolex y el tema de Fujimori pasa a un segundo plano".Para Manco, se trata de una estrategia que "no es pensada de la noche a la mañana sino que está maquinada" con la intención de comenzar a fortalecer al fujimorismo de cara a 2026, donde si bien tendrá que lidiar con el "voto anti Keiko", es probable que consiga una buena representación en el Congreso que le permita mantener una fuerte influencia política.El analista opinó además que la presidenta Dina Boluarte no será un obstáculo para el crecimiento del fujimorismo, ya que "simplemente va a permitir el avance del fujimorismo mientras ella termina lo que tiene que terminar hasta 2026".

perú

