Procuraduría de Perú niega que expresidente Fujimori tenga derecho a pensión vitalicia

Procuraduría de Perú niega que expresidente Fujimori tenga derecho a pensión vitalicia

Sputnik Mundo

LIMA (Sputnik) — El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), excarcelado en diciembre pasado, no tiene derecho a la pensión vitalicia que recién reclamó... 07.05.2024

2024-05-07T18:23+0000

2024-05-07T18:23+0000

2024-05-07T18:23+0000

américa latina

perú

alberto fujimori

"Nosotros conocemos cuál fue el resultado [del juicio de Fujimori] y que aquí no fue declarado inocente. Fue condenado tanto por delitos de corrupción como delitos de lesa humanidad (...) Fujimori no tiene este beneficio [el pago de una pensión vitalicia]", declaró el jefe de la PGE, Javier Pacheco, a la radioemisora local Exitosa. El expresidente cursó el 6 de mayo un oficio al Congreso demandando que le sea pagada la pensión vitalicia que, por ley, le corresponde a todo expresidente. El monto de la pensión es de 15.000 soles mensuales, poco más de 4.000 dólares. El procurador Pacheco señaló que el otorgamiento de una pensión queda suspendido para los expresidentes que han sido condenados por delitos de corrupción o lesa humanidad. En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato y también fue condenado por corrupción. En 2017, Fujimori recibió un indulto de parte del entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski, a razón de su presunto mal estado de salud. Este indulto fue revocado por la justicia luego de que se comprobó que fue producto de una negociación política. Sin embargo, en diciembre de 2023 el Tribunal Constitucional decidió restaurar el indulto y Fujimori quedó libre. El procurador Pacheco precisó que el expresidente recibió un indulto, una figura que no equivale a reconocer o establecer el hecho de que no cometió los delitos por los cuales fue sentenciado. Para la Justicia, Fujimori sigue siendo culpable, aunque ahora esté en libertad, precisó el titular de la PGE.

perú

