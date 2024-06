https://latamnews.lat/20240630/vucic-predice-que-el-conflicto-entre-rusia-y-occidente-se-agravara-con-el-nuevo-parlamento-europeo-1155825179.html

Vucic predice que el conflicto entre Rusia y Occidente se agravará con el nuevo Parlamento Europeo

Vucic predice que el conflicto entre Rusia y Occidente se agravará con el nuevo Parlamento Europeo

BELGRADO (Sputnik) — El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, supone que el conflicto entre Rusia y Occidente irá a más con la nueva composición de la... 30.06.2024

El mandatario serbio recordó que la futura jefa de la diplomacia europea y hoy primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, tiene prohibida la entrada a Rusia.Desde la UE, continuó el político, "dirán que es una señal inequívoca de fuerza y firmeza, de resistencia ante la agresión de Rusia, de que no van a claudicar".Por su parte, agregó Vucic, los rusos leerán ese mensaje como amenaza a su existencia y lucharán con todas las armas disponibles. El mandatario serbio comparó esa situación al famoso rifle de Chéjov, que "si cuelga en la pared en el primer acto, debe dispararse en el tercero".Preguntado sobre las perspectivas de un armisticio en Ucrania, el mandatario lamentó que "nadie quiere el alto el fuego inmediato propuesto por China, todos quieren la derrota de la otra parte".Añadió que a otros no les importa cuántos ucranianos o rusos mueran, son "carne de cañón para sus grandes intereses", porque compran en Rusia los recursos que necesitan, el petróleo, gas, fosfatos, oro y plata, entre ellos.Anteriormente China y Brasil propusieron su plan para resolver el conflicto ucraniano, que se basa en 6 puntos clave. Sin embargo, los países occidentales no han apoyado esa iniciativa de paz. Por su parte, EEUU y sus aliados celebraron la cumbre sobre Ucrania en Suiza sin participación rusa, pero no todos los participantes firmaron el documento final de la cumbre, los países de los BRICS entre ellos.

