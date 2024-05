https://latamnews.lat/20240523/brasil-y-china-firman-un-documento-conjunto-de-6-puntos-para-la-desescalada-del-conflicto-ucraniano-1150704842.html

Brasil y China firman un documento conjunto de 6 puntos para la desescalada del conflicto ucraniano

En un documento conjunto, firmado por el asistente especial del presidente de Brasil para Asuntos Internacionales, Celso Amorim, y el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, los dos países destacaron algunos entendimientos comunes, añadiendo que Pekín y Brasilia apoyan la celebración de una conferencia internacional de paz "en un momento apropiado que sea reconocido tanto por Rusia como por Ucrania, con participación igualitaria de todas las partes".Entre los aspectos comunes, resumen: 1. Tres puntos para la desescaladaBrasil y China piden a todas las partes implicadas en el conflicto que respeten tres principios para la desescalada de la situación: la no expansión del campo de batalla, la no escalada de los combates y la no provocación por ninguna de las partes. 2. Negociación y diálogoLas dos naciones creen que el diálogo y la negociación son la única solución viable a la crisis de Ucrania. Todas las partes deben crear las condiciones para reanudar el diálogo directo e impulsar la desescalada hasta lograr un alto al fuego completo, así como apoyar una conferencia de paz internacional "con participación igualitaria de todas las partes". 3. Armas nuclearesAmbos mandatarios acuerdan hacer frente al uso de armas de destrucción masiva, especialmente las armas nucleares, químicas y biológicas. En sus palabras, se debe hacer todo lo posible para prevenir la proliferación nuclear y evitar una crisis nuclear. 4. Ataques a centrales nuclearesHay que oponerse a los ataques a las centrales nucleares. Todas las partes deben cumplir el derecho internacional, incluida la Convención sobre Seguridad Nuclear, y prevenir resueltamente los accidentes nucleares. 5. Prisioneros y asistencia humanitariaAmbos líderes consideran que es importante esforzarse por aumentar la asistencia humanitaria a las regiones afectadas y evitar una crisis humanitaria a mayor escala. Deben evitarse los ataques contra civiles o instalaciones civiles y debe protegerse a los prisioneros de guerra. Las dos partes apoyan el intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania. 6. Oposición a la bipolarización del mundoAmorim y Wang destacan que es necesario oponerse a la división del mundo en grupos políticos o económicos aislados. Ambas partes piden reforzar la cooperación internacional en una amplia variedad de sectores con el fin de proteger la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales.Sus propuestas llegan en un momento en que Suiza prepara una conferencia de paz para resolver el conflicto ucraniano, pero sin participación de la parte rusa. En Moscú califican la idea de la cumbre de "inadecuada" y "poco realista". Desde Pekín apoyan la idea de convocar una conferencia internacional en la que participen de modo equitativo todas las partes y se debatan todas las iniciativas para lograr la paz. Las últimas conversaciones entre los equipos negociadores de Moscú y Kiev tuvieron lugar en Turquía el 29 de marzo de 2022. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk frente al genocidio cometido por parte de Kiev y de atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

