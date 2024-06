https://latamnews.lat/20240629/quienes-podrian-reemplazar-a-biden-en-la-candidatura-democrata-por-la-presidencia-de-eeuu-1155799388.html

¿Quiénes podrían reemplazar a Biden en la candidatura demócrata por la presidencia de EEUU?

29.06.2024

De acuerdo con un análisis del diario The Washington Post, entre los perfiles que se podrían barajar para sustituirlo se encuentra la actual vicepresidenta Kamala Harris, quien sin embargo tiene niveles de popularidad tan bajos como los de Biden.Otra de las figuras del partido que ha surgido como opción es Pete Buttigieg, actual secretario de Transporte. Sin embargo, el diario destaca que el actual funcionario cuenta con poca oportunidad de atraer el voto de la diversidad ya que, por ejemplo, obtuvo poco apoyo de la comunidad afroamericana.Entre las opciones incluso se encuentra Michelle Obama, ex primera dama de EEUU, quien cuenta con buenos niveles de aceptación entre la población. Sin embargo, ella ha manifestado que no tiene interés en lanzarse en la carrera presidencial.También se menciona a Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan; Josh Shapiro, actual gobernador de Pennsylvania; Jared Polis, de Colorado; Gavin Newsom, de California, y Andy Beshear, de Kentucky.En el lado legislativo se encuentra la senadora Amy Klobuchar, quien sin embargo cuenta con un perfil nacional muy limitado, de acuerdo con el medio.El 28 de junio, Biden y Trump se enfrentaron en la ciudad de Atlanta en el primer debate presidencial de cara a las elecciones nacionales de noviembre.El pobre desempeño del actual presidente, que se mostró balbuceante y quedó algunos momentos en blanco, generó preocupación entre los demócratas respecto al futuro de la candidatura del mandatario.Sin embargo, el presidente no ha dado señales de pretender abandonar la carrera presidencial. Incluso en un evento luego del debate reiteró sus intenciones de competir y afirmó que, pese a su edad, es el único aspirante que “habla con la verdad”.El 77% de los votantes registrados que vieron el debate dijeron que Trump tuvo un mejor desempeño, mientras que solo el 33% de los encuestados informó que Biden ganó el debate, según una encuesta de CNN. Ambos volverán a debatir el 10 de septiembre en un evento moderado por la cadena de televisión ABC News.

