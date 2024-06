https://latamnews.lat/20240629/la-ayuda-exterior-financiera-a-kiev-alcanza-su-nivel-mas-bajo-desde-febrero-de-2022-1155809317.html

La ayuda exterior financiera a Kiev alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022

La ayuda exterior financiera a Kiev alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022

Desde el inicio de la operación militar especial rusa en febrero de 2022, Ucrania ha comenzado a recibir importantes tramos financieros para su presupuesto... 29.06.2024, Sputnik Mundo

En 2022, el presupuesto fue complementado por 17 países y la Unión Europea (UE), con una media de 3.132 millones de dólares al mes. La mayor financiación la aportaron entonces EEUU (13.296 millones de dólares), la UE (8.208 millones) y Canadá (1.944 millones).En el año 2023, Kiev recibió ayuda financiera de 13 países y de la UE con una media de 3.240 millones de dólares al mes. No hubo aportaciones de Francia, Italia, los Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Lituania, Letonia, Austria y Albania, mientras que el mayor donante fue la UE (19.548 millones de dólares), en lugar de EEUU (10.908 millones). Japón (3.672 millones) completó los tres primeros puestos.Y en 2024, solo la UE, Japón, Canadá, el Reino Unido, Noruega y España se mantuvieron entre las fuentes de financiación del presupuesto ucraniano, con transferencias mensuales reducidas a 2.052 millones de dólares. En la primera mitad de 2024, la media mensual de ingresos ascendió a unos 2.500 millones de dólares, y en mayo, por primera vez, no se recibieron fondos en absoluto.Cabe destacar que la repartición de las ayudas financieras por mes también ha cambiado. En 2022 y 2023 no hubo ni un solo mes con ingresos inferiores a 1.080 millones de dólares, mientras que en 2024 hubo tres meses así. En enero, el presupuesto ucraniano solo recibió 432 millones de dólares, en febrero 799 millones, y en mayo no hubo ingresos de otros países y asociaciones en absoluto.La UE ha sido el único gran donante extranjero al presupuesto ucraniano desde abril, al transferir otros 1.500 millones de euros a Ucrania. El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la operación militar especial continuará hasta que Rusia logre la desnazificación, la desmilitarización y la neutralidad de Ucrania. Desde el inicio del conflicto, EEUU y sus aliados comenzaron a suministrar armas a Kiev, incluidas armas pesadas. Esto ha exacerbado el conflicto y aumentado el riesgo de un enfrentamiento militar directo entre Rusia y los países de la OTAN.

