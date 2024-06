https://latamnews.lat/20240628/pasado-el-intento-de-golpe-en-bolivia-la-poblacion-se-organiza-para-defender-la-democracia-1155776375.html

Pasado el intento de golpe en Bolivia, la población se organiza para defender la democracia

Sputnik Mundo

Hasta el momento 17 personas fueron detenidas por su participación en el intento de golpe de Estado al Gobierno nacional. A poco más de 24 horas del desplante...

El día después del intento de golpe de Estado contra el presidente Luis Arce, Bolivia amaneció en tranquilidad. Pero durante toda la noche se movilizó sin descanso la Policía Boliviana, hasta lograr la detención de 17 personas vinculadas a la aventura militar. En la plaza Murillo y otros puntos de la ciudad, representantes de organizaciones sociales de todo el país y vecinos de La Paz se mantuvieron en vigilia para defender al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).También en la ciudad de El Alto, a 10 kilómetros del centro paceño, vecinos de diferentes barrios bloquearon las calles con piedras y con sus presencias, para declararse en defensa de la democracia. Desde el Ministerio de Gobierno aseguraron que siguen en persecución de varios implicados en el intento de golpe del 26 de junio pasado.En diálogo con Sputnik, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó que al menos cuatro cuarteles fueron parte de la asonada castrense convocada por el exjefe del Ejército Juan José Zúñiga, detenido desde la noche del 26 de junio. Varios de los nuevos detenidos facilitaron la movilización de tropas y vehículos militares por el departamento de La Paz en días previos.Según el viceministro, no fue posible detectar los movimientos extraños de los militares, quienes habían informado al Gobierno que el traslado de vehículos blindados desde el regimiento de Viacha, por ejemplo, se debía a que tenían planificado efectuar ejercicios militares. Otros cuarteles involucrados serían los de Achacachi, Coro Coro, e Ingavi, además del Estado Mayor, con sede en el barrio paceño de Miraflores.De Challapata, en Oruro, habrían llegado cinco francotiradores que se apostaron en las alturas de la plaza Murillo, según el viceministro, en consonancia con denuncias formuladas también por el expresidente Evo Morales (2006-2019).Aguilera indicó que los militares llegaron a la plaza Murillo en la tarde del 26 de junio para de inmediato sacar a los civiles presentes por la fuerza y con gases: "Esos individuos entraron con armas de guerra, pusieron en riesgo a todas las personas presentes. Han expulsado a periodistas, a comerciantes y a todas las personas que se encontraban en la plaza, con las mismas armas de fuego que les ha dado el Estado boliviano para la defensa de nuestra patria".El viceministro aseguró que este plan golpista comenzó su ejecución en mayo pasado, con las reuniones entre Zuñiga y otros militares e ideólogos que ya están detenidos: "Se reunió con militares de servicio pasivo, con intelectuales de seguridad", comentó.En las últimas semanas, el Gobierno boliviano recibió informes, según los cuales la Embajada de Estados Unidos estaba interviniendo en política interna.La resistencia en las callesCristina Galean, dirigente campesina del departamento de Tarija, había venido a La Paz para participar de algunas actividades orgánicas. Cuando el pasado miércoles la convocaron a la plaza Murillo: "Vinimos y la plaza estaba tomada por los militares. Queríamos entrar pero no nos dejaron, nos gasificaron. Pese a eso nos hemos mantenido firmes, como soldados en defensa de nuestra democracia", relató a Sputnik.Luego de horas de enfrentar a la Policía Militar, la población pudo "corretearlos" afuera de la plaza Murillo: "Gracias a Dios somos personas de lucha, porque así hemos recuperado nuestra democracia y no vamos a dejar que nadie nos la destruya. Estamos de pie, pudimos todos unidos sacar a los militares afuera", aseguró Galean, quien es secretaria de Actas de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales.Y sostuvo: "Con lo que ha pasado ayer, no confiamos en el Ejército. Porque ya son dos veces que nos están jugando mal los militares", dijo en referencia al golpe de 2019.Galean comentó que Zuñiga era cercano a las organizaciones sociales: "Repudiamos sus actos criminales. ¡Tan amigo que era de todas las organizaciones, ahora nos sorprende con semejante intento de golpe de Estado!".La fuerza de Santa CruzCristian Aguirre es referente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), que reúne a los cinco pueblos indígenas cruceños. Ayer, cuando se enteraron de lo que sucedía en La Paz, dejaron de lado las actividades en comunidades locales para llenar tres buses y venir a la capital, en un viaje de 18 horas de un punta a otra del país."Hemos venido a respaldar la gestión de nuestro presidente Lucho, un presidente legítimo que ha ganado con el voto del 55% del pueblo", dijo Aguirre a Sputnik.Y subrayó: "No somos funcionarios. Somos gente de base. Hemos venido con nuestros propios recursos para apoyar la gestión del presidente".El dirigente de la CPESC destacó la templanza de Arce cuando los militares echaron abajo la puerta del Palacio Quemado e ingresaron para tomar el poder. Mientras los sectores de oposición acusan a Arce de haber gestado un "autogolpe", desde el Gobierno nacional y sus organizaciones aliadas no dudan de que el 26 de junio estuvo una vez más en juego la democracia boliviana. En este aspecto, el viceministro Aguilera pidió que se permita avanzar a la investigación judicial, para conocer realmente las bases de este plan fracasado.

