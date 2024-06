https://latamnews.lat/20240628/interes-estrategico-intentona-golpista-en-bolivia-revela-influencias-externas-en-america-latina-1155779113.html

"Interés estratégico": intentona golpista en Bolivia revela influencias externas en América Latina

"Interés estratégico": intentona golpista en Bolivia revela influencias externas en América Latina

Sputnik Mundo

La reciente intentona de golpe de Estado contra el presidente boliviano, Luis Arce, reaviva profundos interrogantes sobre la estabilidad en América Latina. El... 28.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-28T18:02+0000

2024-06-28T18:02+0000

2024-06-28T18:02+0000

américa latina

política

bolivia

intento de golpe de estado en bolivia (2024)

💬 opinión y análisis

luis arce

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/1b/1155761461_0:0:3638:2046_1920x0_80_0_0_86a4a94fc68f381b4ae26be2031fbf89.jpg

El caso necesita un análisis que vaya más allá del contexto inmediato y considere las disputas hegemónicas, opina el doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia (UnB) Mario Tito Almeida. La competencia entre EEUU y China, que también involucra los intereses del sur global y los BRICS, es crucial para entender el escenario boliviano, subraya. El profesor destaca el interés de Washington por el litio boliviano, vital para industrias como la de automóviles eléctricos. La hegemonía estadounidense depende del control de sus vecinos, especialmente en América Latina, cree. "Estados Unidos necesita tener esta dimensión de control regional", añade. El factor clave para entender la crisis en La Paz es el interés por los recursos naturales, indica Almeida. "Piensen en esta discusión de Bolivia desde el punto de vista del interés por los recursos naturales, que incluye no solo el litio, sino también el gas, los recursos minerales y medioambientales", subraya.La reacción exterior se hace más fuerte cuando los Gobiernos de izquierdas o progresistas amenazan los intereses de las élites que tradicionalmente han dominado el continente, afirma. "Es una élite que no se da cuenta de que continuar en esta perspectiva significa el atraso del propio país", argumenta Almeida.¿Cuál es la situación actual en Bolivia?Tras la movilización ilegal de varias unidades del Ejército boliviano, que ocuparon la Plaza Murillo de La Paz, donde se encuentran los edificios gubernamentales, Arce llamó a la población a salir contra el intento de golpe de Estado.Los militares incluso invadieron parcialmente el palacio de Gobierno cuando el presidente se reunió con el general Juan José Zúñiga, acusado de dirigir la tentativa golpista. Tras la reunión con el mandatario, los soldados abandonaron el edificio gubernamental.El presidente actuó de forma emblemática, opina Almeida. "Hay una foto que se publicó, hay un video, donde se enfrenta claramente al general golpista", explica.Aunque reconoce que la respuesta podría haber sido más contundente, Almeida alaba la postura de Arce por evitar un baño de sangre y por encarcelar rápidamente al golpista, lo que, según él, envía un mensaje claro sobre la importancia de actuar con firmeza en defensa de la democracia.Bolivia es históricamente el país más inestable en términos presidenciales de Sudamérica, señala, a su vez, el coordinador de Relaciones Internacionales del Centro Universitario Internacional Uninter, el profesor Guilherme Frizzera. Por ello, el reciente ataque contra Arce no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón recurrente en el país, conforme al experto. "Fue un caso más en el que la situación política y económica, y especialmente los agentes militares, contribuyeron a otro periodo de inestabilidad", indica. Aun así, "Bolivia ha demostrado cómo tratar a quienes quieren romper la democracia, deteniendo al agente que causó toda la inestabilidad", destaca Frizzera.También menciona a Argentina como ejemplo de país que consiguió limitar el papel de las Fuerzas Armadas tras la dictadura militar mediante juicios de derechos humanos, en contraste con Brasil, donde la amnistía fue la respuesta a los crímenes cometidos durante el régimen, recuerda el profesor.La reciente nacionalización de la minería del litio por el Gobierno puede haber sido un factor en el intento de golpe de Estado en Bolivia, subraya FrizzeraLa inestabilidad política podría favorecer a quienes desean explotar estas reservas, cree el analista. Cita declaraciones pasadas de figuras como Elon Musk sobre intervenciones en Bolivia y la importancia estratégica del litio para las grandes potencias.Reacción internacionalEn cuanto al papel de la comunidad internacional, Almeida subraya la importancia de las manifestaciones en apoyo de la democracia. "Es esencial que los líderes regionales y mundiales se posicionen contra los intentos de golpe de Estado. El silencio de ciertos actores internacionales puede interpretarse como un apoyo velado a tales movimientos", advierte, mencionando específicamente el impacto de las acciones de EEUU en la región latinoamericana.Frizzera subraya la importancia de la rápida reacción de la comunidad internacional, que ha condenado ampliamente el intento. "Ya no es aceptable que se tome el poder por la fuerza, tanto con base en los principios y valores democráticos, como en las normas y reglas de las instituciones en las que Bolivia participa", señala.Varios países de todo el mundo se pronunciaron en contra del intento de golpe, entre ellos naciones latinoamericanas, Rusia y China.A nivel interno, es importante tener en cuenta que todavía existen divisiones en las Fuerzas Armadas bolivianas, indica Almeida. Por ello, "un cambio de mando no garantiza la estabilidad interna", agrega.

https://latamnews.lat/20240627/gobierno-de-bolivia-no-descarta-que-intento-golpista-fue-impulsado-desde-el-exterior-1155770680.html

https://latamnews.lat/20240628/exoficial-de-la-cia-explica-los-posibles-motivos-del-fallido-intento-de-golpe-de-estado-en-bolivia-1155767575.html

https://latamnews.lat/20240627/por-que-el-intento-de-golpe-de-estado-boliviano-termino-en-pocas-horas-1155755935.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Guilherme Correia

Guilherme Correia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Guilherme Correia

política, bolivia, intento de golpe de estado en bolivia (2024), 💬 opinión y análisis, luis arce