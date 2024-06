El Congreso argentino sancionó la Ley Ómnibus y Milei consiguió su primera conquista parlamentaria

https://latamnews.lat/20240628/el-congreso-argentino-sanciono-la-ley-omnibus-y-milei-consiguio-su-primera-conquista-parlamentaria-1155790706.html

Más de seis meses y medio debieron transcurrir para que Milei finalmente consiguiera su tan ansiada Ley Ómnibus. Con la insoslayable ayuda de la oposición "dialoguista", el oficialismo logró que la Cámara de Diputados aprobara dos pilares fundamentales para su gestión: además de la carta magna libertaria, el Congreso sancionó un paquete fiscal que reduce el impuesto a la riqueza y restaura el de los altos ingresos.Tras el naufragio de la iniciativa original propuesta en diciembre, el Gobierno se vio forzado a dar un giro pragmático y reducir de 664 a 279 los artículos de la iniciativa. Finalmente, con las modificaciones dispuestas en el Senado, el corpus de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos quedó limitado a 238.Milei celebró la victoria parlamentaria a través de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente. "La aprobación de esta ley no resuelve la situación catastrófica heredada, pero representa un avance significativo en la misión de restaurar un marco normativo razonable para empezar a desandar el camino recorrido en los últimos 100 años", destacó el texto.Dentro de los ejes centrales de la ley sancionada resalta Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones -resistido por el pequeño empresariado local-, la reforma laboral flexibilizadora, la delegación de facultades extraordinarias al presidente -en materia energética, administrativa, económica y financiera- y el blanqueo de capitales (con el fin de aumentar la recaudación impositiva equivalente al 0,3% del PIB).Sin embargo, La Libertad Avanza terminó cediendo en diversos ejes sustanciales del articulado. Por un lado, la lista de empresas privatizables pasó de 41 (en el proyecto original) a ocho; además, se descartó la declaración de emergencias en sectores clave, que posibilitarían una mayor discrecionalidad en la administración de los recursos; en tanto, se descartaron reformas penales, electorales, ambientales y de financiamiento de partidos políticos.Otro capítulo central tratado en el parlamento remite al paquete fiscal. Tras más de 12 horas de sesión, la Cámara Baja terminó respaldando por mayoría simple la restitución del impuesto a las ganancias (altos ingresos) para la cúspide de la pirámide salarial -gravámen que había sido eliminado durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) en plena campaña electoral- y la reducción de la alícuota del impuesto a los bienes personales (riqueza).Un nuevo comienzo"Ahora comienza una nueva etapa para el Gobierno. El pragmatismo reflejado en la designación de Francos muestra que el oficialismo está dispuesto a construir acuerdos políticos. La sanción de la ley fortaleció a Milei", dijo a Sputnik Santiago Giorgetta, analista político y director de Proyección Consultores.La tribu oficialista celebró con razones su primera victoria legislativa en más de seis meses. En diálogo con Sputnik, Carlos Zapata, diputado nacional de La Libertad Avanza, destacó que "la sanción de la Ley Bases fue perfecta. Las modificaciones son una forma de exteriorizar el funcionamiento de la democracia""Acá hay que trabajar para alcanzar acuerdos que no desnaturalicen los proyectos originales, pero podemos debatir sobre cambios", apuntó el legislador.La impugnación opositoraLas críticas rebasaron el recinto. Pese a constituir la primera minoría —con 99 escaños sobre el total de 257— la oposición peronista no logró obturar la sanción de una ley concebida como dañina para la sociedad. "La Ley Bases perjudica el desarrollo del país. y el paquete fiscal es lisa y llanamente regresivo. El rechazo fue absoluto", sintetizó en diálogo con Sputnik Itai Hagman, diputado nacional de Unión por la Patria.Uno de los apartados más sensibles de la iniciativa aprobada remite a la instauración de un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El capítulo, que establece sendos beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros a desembolsos de capital superiores a los 200 millones de dólares en industrias estratégicas, fue uno de los más resistidos por la oposición. "Nos preocupa mucho que haya tantas concesiones a empresas extranjeras en perjuicio de la industria nacional", sostuvo Hagman."Esta ley baja los impuestos a los ricos, atentando contra el objetivo de reducir el déficit fiscal. Es sumamente regresivo. Si el objetivo del Gobierno fuera el superávit fiscal, debería haber propuesto subir el impuesto a los bienes personales", apuntó el diputado.Más poder, más responsabilidadLa concesión legislativa de las herramientas tan ansiadas por el oficialismo abren las puertas a una nueva etapa en la presidencia de Milei. Según Giorgetta, "ahora comienza la responsabilidad del Gobierno, que va a tener que hacerse cargo del impacto de sus medidas. El oficialismo ya no va a poder culpar al Congreso y a la 'casta política' por los fracasos de su gestión""Todavía más del 60% de los argentinos dicen que el responsable de la situación económica es Alberto Fernández. A partir de ahora el Gobierno va a tener que mejorar los números económicos para exhibir como resultado frente a la población", apuntó el consultor.De acuerdo al experto, el sensible escenario social en el cual está sumido el país -con un nivel de pobreza que, de acuerdo a estimaciones privadas, alcanza al 55% de la población- desempeñará un rol fundamental en el futuro del Gobierno. "Hoy vemos que dos de cada tres familias argentinas tienen serias dificultades para llegar a fin de mes. Veremos qué paciencia tendrá la sociedad en un contexto tan complejo", remarcó el analista.Consultado al respecto, Zapata matizó la lectura del analista. "Este proyecto es de apenas la mitad de los capítulos del que originalmente habíamos enviado al Congreso. Sin embargo, ahora va a empezar el proceso para adecuar la administración a los fines que nos habíamos planteado", señaló.

