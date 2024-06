https://latamnews.lat/20240622/milei-recibe-distincion-en-alemania-y-presume-logros-en-argentina-nosotros-nunca-lloramos-1155655004.html

Milei recibe distinción en Alemania y presume logros en Argentina: "Nosotros nunca lloramos"

El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió este 22 de junio en Alemania la medalla Hayek —que concede la fundación conservadora alemana Friedrich August... 22.06.2024, Sputnik Mundo

El reconocimiento fue otorgado al mandatario argentino desde febrero de este año, pero este sábado el dirigente lo recibió en una ceremonia ante unos 200 invitados, entre ellos destacados políticos conservadores del país europeo, incluyendo a representantes de la formación de derecha Alternativa para Alemania.En un discurso de alrededor de una hora, Javier Milei relató el proceso en el que decidió competir por la presidencia de Argentina y presumió lo que calificó como logros en su Gobierno de apenas seis meses de duración.Añadió que la inflación bajó del 17.000 % a 50% en su Gobierno, "un mérito enorme" y que también se logró reducir prácticamente a cero el déficit fiscal que ascendía a 15 puntos del PIB."Se les está acabando la mentira""Nosotros hablábamos de la motosierra, pero decían que no se podía hacer un ajuste como el que nosotros planteábamos, que a lo mucho se podía hacer un ajuste de un punto del PIB (…) y nosotros decidimos hacer el ajuste y hoy, a seis meses de haber asumido, les puedo decir que hicimos el ajuste fiscal más grande la historia de Argentina; hemos ajustado 15 puntos del PIB, aseguró el polémico presidente.Según Milei, su movimiento, La Libertad Avanza, no solo ha ganado la batalla cultural en Argentina, sino que la está llevado a los hechos y el motivo por el cual los socialistas están tan molestos es "porque está funcionando y se les está cayendo la mentira".Aseguró que "la política no los acompañó en estos primeros meses de gobierno, sino que intentaron hacer "un golpe de Estado". "A pesar de todas las trabas, los ataques, todos los intentos de desestabilización que hemos recibido, estamos saliendo, estamos siendo exitosos"."Les estamos ganando gracias a las ideas de la libertad", dijo el mandatario sudamericano.El presidente de la Sociedad Hayek, Stefan Kooths, elogió a Milei como un ambicioso reformador en el espíritu de Hayek y de la escuela de economía austriaca."Con su clara visión del poder de una economía de mercado, Argentina tiene la oportunidad de romper con el intervencionismo del pasado y reconstruir los cimientos de la libertad, la prosperidad y la paz social. De este modo, ofrece al mundo un brillante ejemplo del poder de las ideas liberales en una comunidad democrática, especialmente en tiempos de gran necesidad", señaló la fundación conservadora.De acuerdo con la organización alemana, la "intrépida" defensa de la autodeterminación individual y el libre mercado sitúa a Milei entre los grandes reformadores liberales de las últimas décadas -desde Ludwig Erhard a Ronald Reagan y Margaret Thatcher hasta "los valientes reformistas" de Nueva Zelanda.

