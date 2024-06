https://latamnews.lat/20240620/milei-se-modera-y-descarta-enviar-armamento-a-ucrania-todo-este-posicionamiento-a-cambio-de-nada-1155602120.html

Milei se modera y descarta enviar armamento a Ucrania: "Todo este posicionamiento a cambio de nada"

Milei se modera y descarta enviar armamento a Ucrania: "Todo este posicionamiento a cambio de nada"

20.06.2024

Javier Milei retrocedió un paso en su apoyo a Ucrania en medio del conflicto con Rusia. Tras crecientes rumores sobre el potencial envío de armamento a Kiev, finalmente el Gobierno argentino negó la intención de enviar material bélico a las tropas de Zelenski.Las declaraciones del vocero llegaron para moderar la tensión creciente ante versiones locales que barajaban la posibilidad de que Argentina enviara tanques a Kiev a través de Alemania. El clima de zozobra se había acrecentado tras la participación de Milei en la cumbre sobre Ucrania que tuvo lugar en Suiza el 15 de junio, a donde acudió el mandatario tras la participación en el encuentro del G7 en Italia, invitado por la anfitriona Giorgia Meloni.El costo de la radicalizaciónSegún el experto, "todo este posicionamiento es a cambio de nada. Nunca en la historia del país se había visto un alineamiento tal con Estados Unidos y la OTAN, y menos en un contexto tan especial como este. Concretamente, no veo ventajas potenciales de esta postura diplomática"."Argentina no viene posicionándose en el bando de quienes buscan una solución pacífica, sino de aquellos que pretenden perpetuar esta guerra, absorbiendo costos concretos para el país. Lo peor de todo el escenario es que, a fin de cuentas, la influencia que pueda tener Argentina en este conflicto es mínima", remarcó el investigador.¿Echar todo por la borda?Dentro de los factores más relevantes en las tensiones generadas por la postura adoptada por el Gobierno argentino emerge el riesgo de perjudicar las históricas relaciones que Buenos Aires ha mantenido con Moscú en términos diplomáticos, económicos y culturales. Consultado por Sputnik, el analista Juan Venturino apuntó que "Rusia mira con mucha atención los movimientos de Milei, porque este es un tema muy delicado. Hay que ser muy cuidadoso en este plano"."Argentina había conseguido ser invitado a integrar los BRICS, un bloque que aumentaba las capacidades soberanas del Estado y que nos ponía en relación a nuestro esquema más fuerte de alianzas en la construcción de un orden internacional más justo, pero eso ya se rompió cuando el nuevo Gobierno decidió rechazar esta posibilidad", remarcó el especialista.Buscando apaciguar las aguas, Schulz consideró que "en este orden internacional que tiende hacia la multipolaridad, la relación con Rusia debería tender a restablecerse de lleno. Estos son movimientos de un presidente particular que pueden quedar atrás si cambian las condiciones globales".Siguiendo esa línea de razonamiento, el experto trajo a colación lo sucedido con China: tras un mar de idas y vueltas, el gigante asiático aceptó extender el swap —intercambio de monedas— con Buenos Aires, y todo se encamina hacia la realización de una cumbre bilateral entre Xi Jinping y Milei."Por cómo están dadas las condiciones, aún es posible restablecer acuerdos estratégicos con Rusia en un futuro, sobre todo bajo otro Gobierno. Pero si el conflicto escala y Argentina insiste en alinearse con la OTAN y con el Pentágono, sí puede haber secuelas mucho más estructurales y duraderas para el país", remarcó el sociólogo.La personalización de la diplomaciaSegún Schulz, la inserción global planteada por La Libertad Avanza responde más a los intereses del Gobierno que a los del país. "Milei está apostando a consolidar una virtual alianza con los sectores más conservadores de Estados Unidos, pero también de todo el mundo, como quedó de manifiesto en sus giras internacionales", apuntó.La lógica en cuestión generaría perjuicios no solamente inmediatos, sino extensibles a lo largo del tiempo. Sin embargo, Venturino consideró que esta dinámica no es nueva en Argentina: "Milei solamente expone nuestras debilidades en términos de relaciones exteriores, en cuanto a la posibilidad de sembrar mejores relaciones, porque cada Gobierno que llega se adueña de la diplomacia y toma decisiones en base a sus intereses y no a los del país"."Cuando Milei deje el poder, sea después de este mandato o tras una potencial reelección, va a llegar otro presidente y probablemente vuelva a cambiar el alineamiento. Esto obstaculiza la construcción de una estrategia de inserción global sostenible", remarcó el investigador.

