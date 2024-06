https://latamnews.lat/20240627/tras-suspension-de-eeuu-podrian-los-aguateros-mexicanos-diversificar-sus-exportaciones-1155712547.html

Tras suspensión de EEUU, ¿podrían los aguateros mexicanos diversificar sus exportaciones?

Tras suspensión de EEUU, ¿podrían los aguateros mexicanos diversificar sus exportaciones?

27.06.2024

El pasado 17 de junio, el Gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente las importaciones de aguacate mexicano producido en el estado Michoacán (oeste) tras un incidente contra inspectores del Departamento de Agricultura (USDA) del país norteamericano, ocasionando pérdidas millonarias.De acuerdo con Fernando Cruz Morales, socio en el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) y experto en estudios y proyectos en el sector agroalimentario, las pérdidas para los productores de aguacate mexicanos superó los 45 millones de dólares, pues cada día de la suspensión, la cual duró seis, se perdían al rededor de 7,5 millones de dólares.De acuerdo con cifras reveladas por el experto, el negocio del aguacate es millonario, pues en 2023 México produjo en 2,9 millones de toneladas en las cuales se exportaron 1,4 millones. La producción en general generó 3.200 millones de dólares y las exportaciones de 2.700 millones.Sin embargo, las exportaciones de la popular fruta mexicana están muy centralizadas en el mercado de Estados Unidos, pues el 83% de los aguacates exportados en 2023 fueron hacia ese país, generando 2.629 millones de dólares para los productores mexicanos, según datos de la Secretaría de Economía (SE) por lo que suspensiones como la de la semana pasada pueden afectar de manera importante a la industria mexicana.Pero, ¿los productores mexicanos podrían diversificar sus exportaciones para no depender tanto del mercado estadounidense y que ese tipo de sanciones no les afecte tanto? El consultor de GCMA cree que podría ser buena idea, pero difícil de implementar.El experto explica que el mercado de Estados Unidos resulta el más atractivo para los productores mexicanos, porque el destino de comercialización se encuentra a tan solo 14 horas en camión, mientras que para vender en Europa se necesita un viaje por mar de no menos de 24 días, los mismos que tendrían que esperar para cobrar. Mientras que si se buscara exportar a China serían por lo menos 30 días, además de gastar más en en fletes marítimos.Cruz Morales agrega que la comercialización hacia una nueva parte del mercado de Norteamérica sí podría explorarse y actualmente pocos lo hacen, aunque poco a poco ha ganado más de de relevancia, se trata de la exportación de aguacate mexicano hacia el mercado de Canadá. En 2023, ese país norteamericano se ubicó como el segundo mayor destino de venta de aguacates mexicanos con el 6.3% de las ventas internacionales, con un valor de 200 millones de dólares, menos del 10% del que representó Estados Unidos, de acuerdo con datos de la SE.Los retos internos del aguacate mexicanoLa razón principal de la suspensión de las importaciones del aguacate michoacano por parte de Estados Unidos tuvo que ver con un problema de inseguridad contra inspectores estadounidenses que, presuntamente fueron retenidos durante una manifestación en el estado de Michoacán.Es precisamente la inseguridad uno de los principales desafíos que enfrenta la industria del aguacate en México, pues se enfrenta a ataques y extorsiones por parte del crimen organizado, quienes llegan a exigir hasta el 5% de las ganancias de los productores.Además de la inseguridad, los productores de esa fruta ya están comenzando a resentir los efectos del calentamiento global que recientemente ha provocado sequías prolongadas, que han obligado a la implementación de tecnologías para irrigar los árboles."Uno de los retos que también es muy fuerte y lo estamos viviendo actualmente es el cambio climático, que provoca sequías muy prolongadas y que se convierten en un problema por el consumo de agua tan alto que puede llegar a tener un árbol de aguacate para poder dar frutos durante los cuatro ciclos del año, por lo que todos los productores se han puesto en los últimos años a mejorar la tecnología con la cual irrigan sus cultivos", concluye el experto.

