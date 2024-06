https://latamnews.lat/20240618/adios-al-guacamole-eeuu-vuelve-a-suspender-la-importacion-de-aguacate-mexicano--1155523923.html

¿Adiós al guacamole? EEUU vuelve a suspender la importación de aguacate mexicano

El Gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente las importaciones de aguacate mexicano producido en Michoacán (oeste) tras un incidente contra... 18.06.2024, Sputnik Mundo

Según el medio, la embajada estadounidense comenzó el protocolo de seguridad el 15 de junio, que contempla la suspensión temporal del llamado "oro verde", muy consumido en Estados Unidos para la elaboración de guacamole. La interrupción, añadió El Universal —citando a la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM)—, podría prolongarse por dos semanas. De hecho, no es la primera vez que Washington suspende la importación de aguacate mexicano por agresiones o incidentes contra sus inspectores sanitarios. No obstante, de acuerdo con exportadores del fruto consultados por el diario, la duración de la medida no ha sido definida debido a que los productores se encuentran negociando con el USDA y la embajada estadounidense. En ese sentido, se espera que las exportaciones sean reanudadas el martes 18 de junio, aunque no hay versiones oficiales al respecto.Los exportadores también precisaron que el aguacate de Jalisco (oeste) no ha sido afectado por la prohibición, ya que el incidente no se registró en dicha entidad. El 14 de junio, informó la APEAM, se registró un incidente con dos inspectores del país norteamericano que fueron retenidos durante una manifestación en la comunidad de Aranza, en el municipio de Paracho, famoso por su elaboración de guitarras.

