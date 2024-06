https://latamnews.lat/20240627/rusia-pone-en-duda-capacidad-de-oaci-para-ver-caso-del-derribo-del-vuelo-mh17-1155754573.html

Rusia pone en duda capacidad de OACI para ver caso del derribo del vuelo MH17

Rusia pone en duda capacidad de OACI para ver caso del derribo del vuelo MH17

Sputnik Mundo

El consejo actual de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) no tiene capacidad para revisar con profesionalidad el derribo del vuelo MH17 de la... 27.06.2024

En el foro participan los ministros de Justicia de una veintena de países, diplomáticos, representantes y expertos de más de 80 naciones, entre ellas Austria, Bielorrusia, Cuba, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Gran Bretaña, India, Libia, Kirguistán, Namibia, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, Turquía, Uzbekistán, Venezuela y otros, así como relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines, que se dirigía de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue alcanzado por un misil cuando sobrevolaba el este de Ucrania, zona convulsionada por los enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las milicias. Los 298 ocupantes de la nave murieron. Los militares ucranianos y los guerrilleros se acusaron mutuamente del ataque, pero esos últimos argumentaron que no tenían misiles capaces de abatir aviones que volaban tan alto. Según una corte de Países Bajos que comenzó a revisar el caso seis años después, el misil fue disparado desde una zona en manos de las milicias, pese a que las autoridades rusas proporcionaron a los jueces neerlandeses imágenes de radares e informes que evidenciaban con contundencia que el misil que derribó el avión fue lanzado desde un área controlada por el ejército ucraniano. Los magistrados no vincularon directamente a Rusia con el misil disparado, pero opinaron que el país supuestamente controlaba en aquella época a la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD). Musijin subrayó que la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 2166 indica claramente que el caso debe ser investigado con imparcialidad. El funcionario aclaró que el Consejo de la OACI no es un tribunal y su función es solo resolver disputas. "Los miembros del Consejo no son jueces, sino son designados por sus Gobiernos (...). A lo largo de las pesquisas, entendimos que esta gente no quería oír nada. Recibieron instrucciones de que Rusia es culpable y no quieren oír nada", consignó. Pese a todo, agregó Musijin, en el mencionado consejo quedan algunos miembros honestos. "Será muy difícil que puedan influir en la decisión final. No esperamos nada bueno en el marco de este caso. Proporcionamos informes para que los miembros honestos del consejo puedan leer y comprender donde está realmente la verdad", apostilló. El Ministerio de Exteriores de Rusia anunció el 17 de junio que el país ponía fin a su participación en el litigio con Australia y Países Bajos por el caso MH17 que examinaba el Consejo de la OACI, pero seguía abierto al esclarecimiento de las causas verdaderas de la caída del avión en el marco de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

