"Putin no morderá el anzuelo": Rusia responderá con prudencia al ataque contra Crimea

El presidente de Rusia no sucumbirá ante las provocaciones de Ucrania y EEUU y no responderá al ataque de Sebastopol de forma impulsiva, señala a Sputnik el...

Vladímir Putin, no reaccionará de forma temeraria e impulsiva a la matanza de civiles rusos en Crimea por parte de Ucrania, sino que considerará cuidadosamente sus opciones mientras trabaja en la construcción de un orden mundial multipolar, afirma el cineasta, que ahora vive en la ciudad de Yalta, en Crimea."En 2014, un número abrumador de habitantes de Crimea votó a favor de regresar a Rusia, donde han estado desde los tiempos de Catalina la Grande, en la época de nuestra Revolución Estadounidense. Y por eso, al hablar de Crimea como el foco de los ataques ucranianos, me gustaría disipar esta mentira y este mito de una vez por todas", señala el cineasta, rechazando la idea de que la reintegración de la península por parte de Rusia fuera la causa última del actual conflicto con Ucrania.Lo que pasa actualmente es "una guerra declarada" de EEUU contra Rusia, cree Tremblay. El principal asesor de Volodímir Zelenski, Mijailo Podoliak, causó recientemente polémica con unos comentarios en los que calificaba a Crimea de "gran campamento militar" poblado por "ocupantes civiles" rusos. Crimea fue considerada cultural y geográficamente parte de Rusia durante siglos, hasta 1954, cuando el entonces líder soviético Nikita Jruschov situó el territorio bajo la administración de la República Socialista Soviética de Ucrania.Pero la península permaneció unida a Rusia como parte de la Unión Soviética, de la que solo se separó durante su colapso. El traspaso del territorio por Jruschov conmemoró el 300 aniversario del Acuerdo de Pereyaslav, el pacto de 1654 que formalizó la unión política entre Ucrania y Rusia. La península seguía teniendo una importancia militar clave para Moscú, ya que albergaba su famosa Flota del Mar Negro.La caída de la Unión Soviética en 1991 dejó a millones de personas de etnia rusa viviendo en sus repúblicas constituyentes separadas de Rusia, lo que hizo que Putin describiera su desaparición como "la mayor catástrofe geopolítica del siglo".La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, calificó los polémicos comentarios de Podolyak de "reminiscencia de la actitud de la Alemania nazi hacia Crimea", sugiriendo que el funcionario ucraniano deseaba "limpiar" el territorio de sus habitantes de etnia rusa. El presentador del programa de Sputnik The Critical Hour Garland Nixon reprochó al presidente estadounidense Joe Biden por su alianza con el Gobierno nacionalista de Kiev, afirmando que Washington intenta "militarizar" varios países para proteger su propia hegemonía. "Mucha gente no es capaz de conectar lo que está ocurriendo en el Donbás desde 2014 —es decir, desde hace 10 años— que es un genocidio a cámara lenta", explica Tremblay. "La matanza de civiles inocentes. Está directamente relacionada con la matanza de más de 20.000 personas inocentes en Palestina a manos de Israel y su patrocinador, EEUU que es cómplice de ambas atrocidades. Es una barbaridad", subraya.No obstante, "Putin nunca actúa impulsivamente", apunta Tremblay. Moscú tomará medidas de represalia sin lugar a dudas, pero solo de un modo que no amenace con iniciar la tercera guerra mundial ni provoque un conflicto nuclear con Washington, cree el documentalista. "Putin responderá de manera asimétrica como lo está haciendo", añade.El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, ha viajado por países asiáticos y africanos, firmando acuerdos para el desarrollo conjunto y la cooperación estratégica y militar, recuerda el cineasta. "Esta es, para mí, la forma en que Rusia está respondiendo a la interminable escalada de EEUU (...)", subraya."Se trata de una concepción a largo plazo de muy alto riesgo", afirma Tremblay. "Están mirando a largo plazo, completamente convencidos de que el hegemón está en rápido declive, y de que su visión de un nuevo orden mundial se basa en el derecho internacional. Se basa en los principios de la Carta de la ONU. Se basa en la soberanía de todas las naciones. Y no quieren arriesgar este mundo futuro que imaginan con algún tipo de reacción irracional y visceral que desencadene el fin del mundo", concluye.

