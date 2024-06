https://latamnews.lat/20240626/patadas-de-ahogado-la-falta-de-liderazgos-entre-los-democratas-deja-a-biden-como-unica-opcion-1155699163.html

"Patadas de ahogado": la falta de liderazgos entre los demócratas deja a Biden como única opción

"Patadas de ahogado": la falta de liderazgos entre los demócratas deja a Biden como única opción

En caso de que el presidente de EEUU, Joe Biden, tenga un mal desempeño en el debate del 27 de junio ante Donald Trump, los demócratas podrían buscar a alguien...

Si Biden se baja de la carrera presidencial, el Partido Demócrata estaría en serios problemas, pues carece de figuras que puedan garantizar el triunfo de esta fuerza política en las elecciones presidenciales que se realizarán el 5 de noviembre, observa en una entrevista con Sputnik Alejandro Martínez Serrano, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Hace unos días, el periodista de investigación y ganador del Premio Pulitzer, Seymour Hersh, aseguró que, en caso de que Biden tenga un resultado atroz en el primer debate contra Trump, los demócratas analizarían quién podría sustituirle con el fin de no perder los comicios. "Una posibilidad extrema en el caso de un muy mal resultado el jueves [27 de junio] por la noche, me han dicho, es obtener el acuerdo de Biden y sus asesores familiares para que el presidente venga a la convención demócrata en Chicago en agosto y acepte los elogios de una victoria de delegados en la primera ronda; luego declinaría la nominación y abriría el proceso a todos", aseveró.En los últimos meses, Biden ha tenido un comportamiento errático y confuso en eventos internos y hasta en la cumbre del G7. Desde hace tiempo su avanzada edad (81 años) es tema de debate en la opinión pública norteamericana. Incluso un informe del fiscal especial Robert Hur determinó en febrero pasado que Biden es "un anciano" con "mala memoria", luego de que las autoridades lo investigaran por mal uso de documentos clasificados de la Casa Blanca. La aptitud mental de Biden preocupa cada vez más a los legisladores y ayudantes demócratas, según un reportaje de The Wall Street Journal de inicios de junio, en el que se afirma que el presidente era sorprendido con frecuencia leyendo apuntes (cheat sheets) y descansando los ojos en las reuniones.¿Hay sustituto o faltan liderazgos?Para Hersh, dos de las posibles opciones para sustituir a Biden son los gobernadores de California, Gavin Newsom, y de Illinois, J. B. Pritzker.Otros analistas, como el experto en temas en EEUU y periodista, Armando Guzmán, también vislumbran dentro de los probables contendientes en el ala demócrata a los gobernadores de Michigan, Gretchen Whitmer, de Pensilvania, Josh Shapiro, y de Nueva Jersey, Phil Murphy.En una charla para Sputnik, el maestro en estudios México-Estados Unidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Daniel Garay Saldaña, analiza la posibilidad de que la actual vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, sea la abanderada demócrata. "Harris pudiera ser una opción interesante, sobre todo en la era de las mujeres en altos cargos públicos, como sucedió en México [con Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa]. Hemos visto que en Canadá y Estados Unidos no ha ocurrido esto, por lo que sería una buena idea lanzar esta candidatura, especialmente ante un personaje como Trump", explica."Ese escepticismo se extiende a su posible papel futuro como jefa de su partido. El 42% de los votantes la describieron como una líder fuerte, incluyendo tres cuartas partes de los demócratas, pero solo un tercio de los independientes", se lee en la publicación.El doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Tomás Milton Muñoz Bravo, considera que faltan liderazgos dentro del Partido Demócrata. El tiempo apremiaEl calendario electoral estadounidense prácticamente tiene a los demócratas contra las cuerdas, y solo existen dos posibilidades para que Biden se baje de la carrera presidencial: "que fallezca o que cometa terribles errores durante los debates contra Trump", asegura Muñoz Bravo. Pero en caso de que el presidente de EEUU declinara de su nominación, Garay Saldaña destaca que esto afectaría a quien tome la batuta, dejándolo en una clara "debilidad" para llevar a cabo su campaña electoral.A su vez, esa decisión afectaría el poder político de Biden en lo que le resta de su Gobierno, dañando su capacidad de concretar acuerdos globales e internos, afirma.

