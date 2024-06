https://latamnews.lat/20240626/moscu-advierte-a-seul-contra-el-posible-suministro-de-armas-letales-a-kiev-1155720502.html

Moscú advierte a Seúl contra el posible suministro de armas letales a Kiev

MOSCÚ (Sputnik) — Corea del Sur debe abstenerse de iniciativas precipitadas, incluido el posible envío de armas letales a Ucrania, declaró la portavoz del... 26.06.2024

Anteriormente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el mandatario norcoreano, Kim Jong-un, firmaron el Tratado de Asociación Estratégica Integral, donde uno de los artículos estipula prestar ayuda militar "con todos los medios disponibles" e "inmediatamente", si una de las partes es objeto de una invasión o en estado de guerra. Como respuesta, el Gobierno de Corea del Sur declaró que revisaría su prohibición de suministrar armas letales a Ucrania. El pasado 23 de junio, Seúl advirtió que no le quedarán líneas rojas en el plano de suministros de armas a Kiev, si Rusia empieza a proveer de armas de alta precisión a Corea del Norte. A su vez, Putin alertó que Moscú tomará "decisiones apropiadas que no le van a gustar a las actuales autoridades de Corea del Sur" si estos envían armas letales a Ucrania.Rusia apoyará la iniciativa de Georgia de restablecer relaciones diplomáticasRusia está preparada para avanzar hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Georgia y apoyará cualquier iniciativa que promueva Tiflis en este sentido, declaró Zajárova."Seguimos sosteniendo que eso [la normalización de relaciones] responde a los intereses de nuestros pueblos (...), apoyamos cualquier propuesta a favor de la normalización ruso-georgiana y estamos preparados para seguir este camino", comunicó.Anteriormente, el presidente del partido georgiano Solidaridad en Aras de la Paz, Mijaíl Zhgenti, dijo esperar que las relaciones diplomáticas entre Georgia y Rusia se restablezcan. La compañía de televisión georgiana opositora Mtavari Arhi, al citar unas fuentes propias, comunicó que Moscú y Tiflis emprenden enérgicos esfuerzos para restablecer relaciones diplomáticas y abrir la embajada de Georgia en Moscú.Entre Rusia y Georgia no hay relaciones diplomáticas, el diálogo se mantiene en el marco de los Debates de Ginebra sobre la Transcaucasia y mediante las negociaciones entre el senador ruso Grigori Karasin y el enviado especial del primer ministro georgiano para la normalización con Rusia, Zurab Abashidze, que se sostienen desde 2012 en Praga.En mayo de 2023 , Rusia abolió los visados para los ciudadanos de Georgia y levantó la prohibición a las compañías aéreas nacionales de realizar vuelos entre ambos países. Los ciudadanos de Georgia pueden entrar en el territorio ruso por un plazo de hasta 90 días durante cada período de 180 días con fines diplomáticos, de trabajo, particulares, empresariales, turísticos, humanitarios y de estudios durante un corto plazo.

