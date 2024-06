https://latamnews.lat/20240621/moscu-y-pyongyang-y-su-articulo-5-asistencia-mutua-en-caso-de-agresion-contra-una-de-las-partes-1155637154.html

Moscú y Pionyang y su 'artículo 5': asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes

Moscú y Pionyang y su 'artículo 5': asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes

Sputnik Mundo

El Tratado de Asociación Estratégica Integral firmado entre Rusia y Corea del Norte prevé la asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes.

Al calificar el acuerdo como un “documento innovador”, Putin manifestó que "el tratado de asociación integral […] prevé, entre otras cosas, la asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes del acuerdo". Mientras, Kim Jong–un expresó que el documento es de naturaleza "pacífica" y "defensiva". "No me cabe duda de que será una fuerza motriz que acelerará la creación de un nuevo mundo multipolar", afirmó.En este sentido, Putin advirtió sobre las declaraciones de EEUU y otros países de la OTAN sobre la entrega a Ucrania de sistemas de armas de largo alcance de alta precisión, aviones F–16, y otros equipos para ataques en territorio ruso. "Esto no es sólo una declaración, ya está ocurriendo y todo esto es una flagrante violación de las restricciones adoptadas por los países occidentales en el marco de diversos tipos de compromisos internacionales", constató.El jefe del Kremlin añadió que Moscú no descarta el desarrollo de la cooperación técnico–militar con Pionyang. Por otra parte, destacó que ambas píses están desarrollando relaciones en el ámbito de la agricultura, temas culturales y humanitarios, en los sectores de educación, deportes y turismo.Para el doctor Enrique Refoyo, analista internacional, este tratado supone “básicamente la afirmación de un acercamiento absoluto entre los dos países que comparten enemigo, comparten elemento sancionador y perseguidor, y también comparten esa voluntad de desarrollarse mirando hacia el futuro”.

