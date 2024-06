https://latamnews.lat/20240625/intenta-netanyahu-cambiar-a-biden-por-trump-1155694362.html

"Durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill dijo a Estados Unidos: 'Dadnos las herramientas, haremos el trabajo'. Y yo digo, dennos las herramientas, y terminaremos el trabajo mucho más rápido", destacó Netanyahu.Desde el 7 de octubre, Estados Unidos envió más de 100 transferencias de ayuda militar a Israel, según el Consejo de Relaciones Exteriores. La Administración del presidente Joe Biden también apoyó a Israel en la escena internacional, vetando múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en nombre de Israel y votando con Tel Aviv en la Asamblea General de la ONU.No obstante, Netanyahu está dispuesto a criticar a su partidario más firme en la escena mundial con la esperanza de que su posible sustituto, el candidato republicano y expresidente de Estados Unidos Donald Trump, le apoye aún más.Biden criticó ocasionalmente las tácticas de Israel y retrasó un envío que incluía 2.000 libras (unos 900 kilogramos) de bombas antes de que Israel invadiera Rafah, pero la gran mayoría de los suministros continuaron sin interrupción y Biden subrayó continuamente que apoya a Israel.Por otro lado, Donald Trump apoyó enérgicamente a Israel durante su mandato. Trasladó la Embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, una medida tan apreciada por los israelíes que dieron el nombre del expresidente a un asentamiento ilegal en los Altos del Golán. Sin embargo, Trump criticó ocasionalmente a Netanyahu, mostrándose resentido con él después de que el primer ministro llamara para felicitar a Biden por su victoria en las elecciones presidenciales de 2020.También se manifestó ocasionalmente en contra de las tácticas de Israel en Gaza, pero se centró sobre todo en la percepción que creaba, más que en la difícil situación de los palestinos que sufrían esas tácticas. En marzo, Trump declaró a un medio de comunicación israelí que el Estado judío "cometió un gran error" al hacer públicas sus acciones en Gaza."Les están haciendo mucho daño, creo que en el sentido de las relaciones públicas", concluyó.Fantina afirma que esto no es una señal de que Trump vaya a reinar a Netanyahu, sino que aboga por la política del general Von Moltke de Prusia (no confundir con su sobrino del mismo nombre, que dirigió el Ejército alemán en la Primera Guerra Mundial), que sostenía que "la mayor bondad en la guerra es llevarla a una conclusión rápida", una filosofía que se basa en que es preferible una guerra corta y brutal a una guerra larga librada de forma contenida."Tienen que terminar lo que empezaron, y tienen que terminarlo rápido, y nosotros tenemos que seguir con nuestra vida", subrayó Trump en otra entrevista en abril.Muchos observadores postulan que Netanyahu se encontraba en una posición delicada tanto política como jurídicamente antes del 7 de octubre y que la guerra ha mantenido a raya a sus enemigos políticos, por lo que es posible que no tenga ninguna prisa por terminar las hostilidades.Sin embargo, Netanyahu puede creer que puede manipular más fácilmente a Trump. Los votantes republicanos siguen apoyando a Israel mucho más que los demócratas, por lo que mientras Biden ha ofrecido ocasionalmente críticas al país judío para apaciguar a segmentos de su base, Trump no tendría esos reparos.Biden presentó un acuerdo de alto al fuego el 31 de mayo, afirmando entonces que su autoría correspondía a los israelíes, pero funcionarios de Israel se han negado a confirmar que fueran ellos quienes lo redactaran.El 24 de junio, Netanyahu indicó que su país estaba "comprometido" con el acuerdo, pero también señaló que no habría un alto al fuego permanente, uno de los principales componentes del acuerdo considerado innegociable por Hamás.El 7 de octubre, un ataque coordinado por Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos y la captura de 253 rehenes, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros. En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza.Rusia y otros países instan a Israel y a Hamás a pactar un alto al fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

