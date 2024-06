https://latamnews.lat/20240624/eeuu-no-podra-ayudar-a-israel-en-una-guerra-mas-amplia-contra-hizbola-1155671556.html

EEUU no podrá ayudar a Israel en una "guerra más amplia contra Hizbulá"

Estados Unidos no podrá ayudar a Israel a defenderse de "una guerra más amplia de Hizbulá", declaró a la prensa el 23 de junio el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de la Fuerza Aérea de EEUU, Charles Quinton Brown.En su opinión, una ofensiva militar israelí en el Líbano correría el riesgo de desencadenar una guerra más amplia que implicaría una fuerte respuesta iraní en defensa de Hizbulá. Irán, señaló el general, estaría más inclinado a apoyar al grupo armado shií, en caso de que sintiera que el grupo militante libanés estaba "siendo significativamente amenazado".Una escalada de tal nivel podría poner en peligro a las fuerzas estadounidenses en la región, añadió Brown. Según el general, Estados Unidos mantiene conversaciones con dirigentes israelíes para advertirles de las consecuencias de un conflicto más amplio.El principal mensaje de Washington es "pensar en el efecto de segundo orden de cualquier tipo de operación en el Líbano, en cómo podría desarrollarse y cómo repercutiría no sólo en la región, sino también en nuestras fuerzas en las regiones". Al parecer, el Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, había planteado preocupaciones similares en una conversación telefónica mantenida recientemente con su homólogo israelí, Yoav Gallant.Se espera que la cuestión se discuta durante la visita de Gallant a Washington para reunirse con el titular de Defensa, Lloyd Austin, así como con el secretario de Estado, Antony Blinken, y otros altos funcionarios estadounidenses. Después de que Amos Hochstein, asesor principal del presidente estadounidense Joe Biden, se reuniera con funcionarios del Líbano e Israel la semana pasada, declaró el 18 de junio a la prensa en Beirut que se trataba de una "situación muy grave".El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró el 23 de junio que la fase de intensos combates en Rafah, en la Franja de Gaza, estaba llegando a su fin y que las Fuerzas de Defensa de Israel se prepararían para enfrentarse potencialmente a Hizbulá en el Líbano."Tras el final de la fase intensa", Israel "redesplegará algunas fuerzas hacia el norte... principalmente con fines defensivos", declaró el primer ministro en una entrevista al Canal 14. Netanyahu expresó su esperanza en una solución diplomática, pero añadió que también Israel está listo para "hacer frente a este desafío".Insistió en la necesidad de un acuerdo con Hizbulá para garantizar que sus fuerzas no estén en la frontera."Incluirá el alejamiento de Hizbulá de la frontera, y tendremos que hacerlo cumplir... Nos comprometemos a devolver a los residentes del norte a sus hogares", añadió.Israel y Hizbulá, aliado del grupo militante palestino Hamás, intercambian disparos casi a diario desde el comienzo de la guerra de Gaza, el 7 de octubre. Hizbulá afirmó que solo cesará si se produce una tregua en Gaza. Cabe destacar que el movimiento lanzó más de 200 proyectiles contra el norte de Israel en represalia por el asesinato de Taleb Sami Abdula, comandante de alto rango del grupo militante libanés, a manos del Estado judío, el 12 de junio. A principios de mes, las Fuerzas de Defensa de Israel declararon que habían aprobado y validado planes operativos para una ofensiva en el Líbano como parte de una evaluación de la situación.La administración Biden expresó su preocupación por un escenario en el que las actuales tensiones bilaterales entre Israel y el Líbano desembocaran en una "guerra total", informó Axios a principios de junio citando a funcionarios estadounidenses anónimos. La Casa Blanca teme que Israel pueda iniciar una guerra con Hizbulá "sin una estrategia clara o la consideración de todas las implicaciones de un conflicto más amplio".Desde que Netanyahu empezó a indicar que estaba dispuesto a ampliar el conflicto de Gaza al Líbano contra Hizbulá, advierten de que el grupo libanés es mucho más fuerte que Hamás y tiene acceso a un arsenal de misiles y proyectiles sofisticados que podrían desbordar la red de defensa aérea y antimisiles de Israel. Además, observadores políticos y militares señalan que Israel sería incapaz de aislar completamente al Líbano, y Hizbulá podría recibir apoyo del exterior si Tel Aviv invadiera el país.

