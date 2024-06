Si "Israel no puede derrotar a Hamás", entonces ¿cuál es su objetivo?

"[El gobierno israelí] viola el derecho internacional, comete un genocidio contra el pueblo [palestino] ante la condena de la mayor parte del mundo. Sin embargo, por alguna razón, no pueden lograr sus objetivos declarados, pero eso no significa que no vayan a continuar y que Estados Unidos vaya a seguir apoyándoles, porque esto supone un enorme beneficio para el complejo militar-industrial de EEUU", destacó Flowers.