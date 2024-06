https://latamnews.lat/20240624/bolivia-convoca-a-encargada-de-negocios-de-eeuu-por-intromision-en-asuntos-internos-1155685107.html

Bolivia convoca a encargada de negocios de EEUU por "intromisión en asuntos internos"

Bolivia convoca a encargada de negocios de EEUU por "intromisión en asuntos internos"

Sputnik Mundo

LA PAZ (Sputnik) – Bolivia llamó a consultas a la encargada de negocios de Estados Unidos para reclamar por acciones de la embajada del país norteamericano que... 24.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-24T22:30+0000

2024-06-24T22:30+0000

2024-06-24T22:30+0000

américa latina

bolivia

eeuu

luis arce

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0c/07/1146384431_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_aaf0c2d710504efd41d8d3f09c162a95.jpg

"El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia informa que este lunes (24 de junuo) se convocó a la encargada de negocios de EEUU, Debra Hevia, con el propósito de hacerle conocer la preocupación y establecer un reclamo sobre una serie de pronunciamientos y acciones que se realizaron por parte del personal de la Embajada de EEUU, que se consideran como una intromisión en asuntos internos", dijo la Cancillería en un comunicado. La protesta de Bolivia surge luego de que la representación diplomática de Washington en La Paz emitiera un comunicado para desmentir declaraciones del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien afirmó que la embajada norteamericana estaba involucrada en un "golpe blando" contra el Gobierno del presidente Luis Arce. El Gobierno boliviano reiteró que mantiene una política exterior bajo los principios de no injerencia y respeto a la soberanía con los países del mundo. "Bolivia promueve una política exterior basada en los principios de igualdad, no injerencia y respeto a la soberanía, en el marco de las normas del derecho internacional que regulan las relaciones diplomáticas. En esta línea, rechaza cualquier tipo de acción que promueva la injerencia en nuestro país", se explica en el documento. Bolivia y EEUU solo tienen relaciones a nivel de encargados de negocios y no tienen embajadores desde 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) decidió expulsar al embajador Philip Goldberg, tras acusarlo de conspirar contra su Gobierno.

https://latamnews.lat/20240525/bolivia-manifiesta-rechazo-a-que-cuba-siga-en-lista-de-patrocinadores-de-terrorismo-de-eeuu-1150757206.html

bolivia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

bolivia, eeuu, luis arce