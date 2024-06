https://latamnews.lat/20240623/las-municiones-que-serbia-vende-a-occidente-acabarian-en-ucrania-1155655869.html

Las municiones que Serbia vende a Occidente acabarían en Ucrania

Las municiones que Serbia vende a Occidente acabarían en Ucrania

Sputnik Mundo

Serbia ha vendido unos 855 millones de dólares en municiones a diversos países europeos que terminaron en manos de Ucrania, a pesar de la alianza y los lazos... 23.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-23T01:40+0000

2024-06-23T01:40+0000

2024-06-23T01:40+0000

defensa

política

ucrania

serbia

otan

rusia

📰 suministro de armas a ucrania

aleksandar vucic

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/08/1150326217_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a6e2df6d1fc9bbde07f7ec70c79544ff.jpg

El periódico afirmó que, según "estimaciones compartidas", las exportaciones de munición de Serbia a Ucrania a través de terceros ascienden a unos 800 millones de euros desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania en febrero de 2022.De acuerdo con el medio, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, presentó la situación como una oportunidad de negocio, insistiendo en que no tomaría partido en el conflicto en Europa del Este."Aunque yo sepa [dónde acaba la munición], ese no es mi trabajo. Mi trabajo es asegurar que tratamos legalmente con nuestra munición, que la vendemos... Tengo que cuidar de mi gente, y eso es todo. Es todo lo que puedo decir. Tenemos amigos en Kiev y en Moscú. Son nuestros hermanos eslavos", agregó el dirigente serbio.A la pregunta de si la cifra de 800 millones de euros era correcta, respondió que no en un año, sino "quizá en dos o tres años, algo así".Serbia no es miembro de la OTAN ni de la Unión Europea (UE), y su pueblo tiene un vínculo sentimental con Rusia, al tiempo que está resentido con Occidente tras la campaña de bombardeos de la OTAN contra su país en 1999. Belgrado también cuenta con Moscú para bloquear el reconocimiento internacional de Kosovo. Vucic se ha resistido a las presiones occidentales para que adopte el régimen de sanciones a Rusia y ha permitido que continúen los vuelos rusos, aunque dice estar comprometido con que su país se convierta en miembro de la UE."Europa y Estados Unidos han trabajado durante años para distanciar a Vucic de Putin", declaró al Financial Times un diplomático occidental, quien precisó que un actor crucial fue el embajador estadounidense Christopher Hill, que llegó a Belgrado un mes después de la operación militar especial.De acuerdo con el medio, Serbia tuvo una próspera industria armamentística durante la Guerra Fría y es fabricante de calibres de munición de estándar soviético que aún se utilizan ampliamente en las Fuerzas Armadas de Ucrania.Vucic dijo que Serbia tiene una oportunidad de oro, ya que sus armas son más baratas que en Occidente, y añadió que la escala de las exportaciones globales de municiones de Serbia podría aumentar."En Estados Unidos y Alemania, ahora no puedes decir que vas a producir otro tanque sin ganar dinero. Y estamos bien porque la gente ahora lo ve [que somos más baratos]", agregó. La participación de Serbia en el flujo de munición a Ucrania es tan velada que los datos oficiales no la reflejan, según diplomáticos y analistas. El Instituto de Economía Mundial de Kiel, que supervisa el apoyo a Ucrania, no ha realizado un seguimiento directo de las actividades serbias y no ha encontrado pruebas sistemáticas de contribuciones serbias.

https://latamnews.lat/20240516/presidente-de-serbia-no-formaremos-parte-de-la-ue-antes-que-ucrania-1150536570.html

https://latamnews.lat/20240527/rusia-produce-municion-mucho-mas-rapido-y-a-menor-costo-que-occidente-1150776037.html

ucrania

serbia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, ucrania, serbia, otan, rusia, 📰 suministro de armas a ucrania, aleksandar vucic