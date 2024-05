https://latamnews.lat/20240516/presidente-de-serbia-no-formaremos-parte-de-la-ue-antes-que-ucrania-1150536570.html

Serbia no se convertirá en Estado miembro de la Unión Europea (UE) antes de que lo haga Ucrania e incluso podría tener que esperar otros seis años, declaró

A finales de abril, Vucic declaró que Belgrado no tenía en mente unirse al bloque de países BRICS y que seguía comprometido con el proceso de integración en el bloque europeo. Ucrania solicitó el ingreso en la Unión Europea (UE) el 28 de febrero de 2022, poco después de que Rusia lanzara su operación militar especial, y Moldavia hizo lo propio al mes siguiente. El 23 de junio de 2022, Ucrania y Moldavia obtuvieron el estatus de candidatos. El 14 de diciembre de 2023, Bruselas decidió iniciar conversaciones de adhesión con ambos países.Los países de los Balcanes Occidentales son Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Serbia y Montenegro. Desde 2003, Bruselas ha repetido que todos ellos podrían adherirse a la UE, aunque todavía no se ha concedido la adhesión a ninguno de ellos. Recibir el estatuto de candidato es el inicio de un largo proceso hacia la adhesión al bloque. Turquía tiene este estatus desde 1999, Macedonia del Norte desde 2005, Montenegro desde 2010 y Serbia desde 2012. El último en entrar en la UE fue Croacia en 2013, tras 10 años de espera.En cuanto a Ucrania, el bloque europeo ha puesto diversas trabas para que se una al grupo, argumentando principalmente que el país gobernado por Volodímir Zelenski debe emprender reformas estructurales de gran calado para acabar con la corrupción. En un informe de 2021, el Tribunal de Cuentas Europeo (que forma parte de la UE) reconoció que el problema de Ucrania es "la gran corrupción" que ha escalado hasta altos niveles estatales. "Los oligarcas y los intereses creados son la causa profunda de esta corrupción. La gran corrupción y la captura del Estado obstaculizan la competencia y el crecimiento y perjudican el proceso democrático", se lee en el documento.En septiembre pasado, el diario estadounidense The Washington Post publicó un editorial en el que enumeró algunos de los obstáculos que tiene Kiev para integrase a la UE: "[Zelenski] tendrá que demostrar, a los ucranianos y al mundo exterior, que tiene la capacidad de gestión y la determinación para implantar sistemas e instituciones públicas independientes, fiables y duraderos".

