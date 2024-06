https://latamnews.lat/20240622/oficialismo-acusa-plan-para-destituir-a-noboa-por-loco-como-parte-de-una-estrategia-de-defensa-1155636166.html

Oficialismo acusa plan para destituir a Noboa por “loco” como parte de una "estrategia de defensa"

La entrevista brindada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a la revista The New Yorker, acabó desatando un encontronazo entre el oficialismo y la oposición ecuatoriana en la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exhortando al mandatario a disculparse con los presidentes de Colombia, Argentina y El Salvador tras sus agravios.Un día después de que el medio estadounidense publicó la entrevista, en la que Noboa calificó al colombiano Gustavo Petro como un "snob izquierdista", al salvadoreño Nayib Bukele como un "arrogante" y al argentino Javier Milei como "muy engreído", la polémica se trasladó al Legislativo —en el que el oficialismo volvió a quedar en minoría— gracias a un acuerdo de los partidos de oposición para aprobar un exhorto contrario al presidente.Si bien la declaración se centra en calificar las declaraciones como "inoportunas, improcedentes, inapropiadas, inconvenientes y desafortunadas", la legisladora del oficialista partido ADN Valentina Centeno aseguró que la oposición busca declarar "loco" a Noboa, intentando que sea quitado del poder por "incapacidad mental".El supuesto plan opositor, que ya tiene un antecedente en Ecuador con la destitución de Abdalá Bucaram (1996-1997), fue avivado incluso desde el Ejecutivo, ya que el propio viceministro de Gobierno, Esteban Torres, aseguró que "ya hay asambleístas que ventilan informes médicos con cualquier disparate solo para golpear a Noboa y al Gobierno".Para el experto, las alusiones oficialistas a un supuesto plan para declarar "loco" a Noboa constituyen "una estrategia de defensa" por parte del oficialismo en el marco de "una disputa por la narrativa política" a medida que se acercan las próximas elecciones, previstas para febrero de 2025.En ese sentido, Machado consideró que el oficialismo ha logrado "cierto éxito" en redes sociales, donde el mensaje del Gobierno sobre la existencia de un plan para quitarlo del poder logró una importante repercusión entre los usuarios ecuatorianos de redes sociales. En esa tarea, consideró el analista, ayudó el intento de trazar un paralelismo con lo sucedido en la década de 1990 con Bucaram.Machado atribuyó el episodio a que las elecciones se acercan y "ya se empieza a calentar el ambiente electoral y las disputas en la Asamblea Nacional". Pero, además, remarcó que el oficialismo "ha ido perdiendo una tras otras todas las últimas votaciones" en el seno del legislativo ecuatoriano, debido a las alianzas coyunturales de fuerzas políticas como Revolución Ciudadana —liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017)—, el Partido Social Cristiano, Construye y asambleístas independientes.El analista explicó que en el pleno de la Asamblea Nacional parece haberse consolidado "una mayoría opositora integrada por partidos que no necesariamente son aliados pero que votan juntos en una lógica de oposición al Gobierno".Para Machado, la unidad opositora a Noboa se refuerza en la medida en que el presidente de Ecuador acumula actitudes discutibles, especialmente en el plano de la diplomacia y las políticas internacionales. En esa lista, el experto recogió la idea de Noboa de enviar armamento a Ucrania, el asalto a la Embajada de México en Quito y las declaraciones ofensivas hacia otros presidentes.Para Machado, una de las claves para comprender el momento político que atraviesa Ecuador está en que este periodo de Gobierno de tan solo un año y medio, Noboa —que ganó las elecciones de 2023 tras la destitución de Guillermo Lasso (2021-2023)—, quien busca ser presidente en 2025, está "en campaña electoral desde el inicio de su gestión"."Lleva siete meses que han sido de campaña permanente, utilizando sistemáticamente el aparato institucional para hacer apología de su figura y de su gestión", remarcó el experto, asegurando que el mandatario busca deliberadamente "partir las aguas" en la política ecuatoriana, bajo la consigna de "soy yo y quien está contra mí".Esa misma estrategia, opinó, logró hacer que Noboa sea hoy en día la cabeza más visible de la derecha ecuatoriana, concentrando la mayor parte del espectro anticorreísta y cultivando un "personalismo" que, admitió Machado, ha sido habitual en los últimos mandatarios del país.

