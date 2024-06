https://latamnews.lat/20240614/la-quita-de-subsidios-a-combustibles-amenaza-con-encender-la-chispa-de-las-protestas-en-ecuador-1155442150.html

La quita de subsidios a combustibles amenaza con encender la chispa de las protestas en Ecuador

La quita de subsidios a combustibles amenaza con encender la chispa de las protestas en Ecuador

Sputnik Mundo

El Gobierno de Ecuador avanza en su intención de eliminar los subsidios a los combustibles, con subas mensuales de hasta 5%. En diálogo con Sputnik, el... 14.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-14T00:23+0000

2024-06-14T00:23+0000

2024-06-14T00:23+0000

américa latina

ecuador

daniel noboa

frente popular

confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie)

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/0d/1155441990_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_f4ba58f60cfb77bc42d024684bd10118.jpg

La intención del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de concretar la quita de subsidios a los combustibles volvió a desatar manifestaciones en las calles de Quito. Si bien la primera convocatoria hecha por los sindicatos que integran el Frente Popular no fue masiva, sus promotores aseguran que las manifestaciones podrían multiplicarse en el futuro.En diálogo con medios ecuatorianos, el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, aseguró que "irán generándose nuevas movilizaciones en el país" y que "va a ir en crecimiento la lucha de los trabajadores y los pueblos". El dirigente se mostró confiado en que la movilización hará que "el presidente tenga que retroceder frente a las pretensiones de incrementar el precio de la gasolina".Si bien aún no se conocen todos los detalles del plan para eliminar los subsidios, el ministro de Economía ecuatoriano, Juan Carlos Vega, dijo al canal Teleamazonas que la gasolina Extra aumentará 25 centavos por galón y la Ecopaís 30 centavos por galón, de acuerdo al esquema de quita progresiva de subsidios que prevé el Gobierno. Además se establecerá un sistema de ajuste de precios que permitirá subas de hasta 5% y reducciones de no más de 10% por mes.Si bien el Gobierno de Noboa busca acordar con los transportistas mantener subsidios focalizados para el transporte público, organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtieron que la medida "representa un nuevo golpe a la economía de la mayoría de los ecuatorianos y aumentará el costo de vida para los sectores más vulnerables".El experto remarcó que quitar los subsidios va más allá de "un ajuste técnico", sino que es "un golpe directo al bolsillo de la población y especialmente a aquellos sectores más vulnerables". En ese sentido, señaló que el propio Banco Central de Ecuador estimó, este mismo mes de junio, que la eliminación de subsidios y la suba del IVA aumentarán la inflación en cuatro puntos porcentuales y alertó que eso generaría unas 54.000 nuevas personas bajo la línea de pobreza por cada punto extra de inflación, por lo que la medida podría arrojar a la pobreza a "más de 200.000 personas".Iturralde consideró que, con este panorama, los anuncios de quita de subsidios "generan una reacción casi instintiva en la sociedad" que lleva a salir a las calles para "intentar presionar al Gobierno para revertir las decisiones que afectan de forma adversa a la mayoría". "La historia reciente de Ecuador está llena de ejemplos donde la suba de combustibles ha sido la chispa que enciende grandes protestas", ilustró.El analista relativizó las crónicas de la protesta que le otorgan una baja convocatoria a la movilización del 12 de junio organizada por el Frente Popular, advirtiendo que es posible que las protestas comiencen a multiplicar sus participantes.Iturralde explicó que el Frente Popular, principal promotor de estas nuevas protestas, "no tiene el mismo peso que en décadas pasadas", a pesar de que sigue teniendo cierta capacidad de movilización y es un actor relevante en el mundo social. Por eso, el analista puso el foco en la Conaie, organización que protagonizó las protestas de 2019 en el país que llegaron a poner en jaque al Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021).Este proceso coincidirá con el inicio de una nueva campaña electoral de cara a los comicios de febrero de 2025 que tendrá al presidente Noboa como uno de los principales candidatos. Según Iturralde, la quita de subsidios trae descontento en la población pero también le permite al presidente allanar el camino para nuevos desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) que serán claves para apuntalar su camino hacia la reelección."Noboa lo ha expresado sin ningún rubor: el apoyo del FMI le permitirá impulsar su campaña electoral y evitar el retorno del correísmo", enfatizó el analista, que consideró que esa herramienta podría hacer que las subas de precios no provoquen una caída tan pronunciada de la popularidad del actual presidente.

https://latamnews.lat/20240605/la-reeleccion-inquieta-al-presidente-de-ecuador-por-que-noboa-no-quiere-ceder-el-poder-a-su-vice-1155264900.html

https://latamnews.lat/20240524/noboa-ratifica-que-hubo-intento-de-golpe-de-estado-a-inicios-de-2024-1150730196.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

ecuador, daniel noboa, frente popular, confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie), 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis