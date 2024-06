https://latamnews.lat/20240622/amlo-sobre-su-futuro-politico-no-quiero-ser-lider-moral-ni-caudillo-1155655314.html

AMLO sobre su futuro político: "No quiero ser líder moral ni caudillo"

Sus palabras llegan en momentos en que sus opositores insisten en que López Obrador seguirá activo en la política aun cuando ya no tenga el poder, e incluso sugieren que podría dar algunas directrices al Gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ganó las elecciones presidenciales en junio pasado. "No hay nada que temer, porque continúan los programas de bienestar, hasta se van a mejorar y va a seguir habiendo justicia, ya no van a regresar los que se sentían dueños de México, ya no, México es de todos los mexicanos", comentó López Obrador. En ocasiones anteriores, el presidente de México ha dicho que no volverá a la política cuando termine su sexenio, y dijo que apoyaría a Sheinbaum solo si ella le pide un consejo. "Para él [López Obrador] no solamente los principios y las causas de nuestro movimiento las ha puesto en marcha en este gobierno, sino que todo tiene símbolo histórico", dijo por su parte Claudia Sheinbaum durante el evento. El pasado 20 de junio, la virtual presidenta electa presentó a los primeros integrantes de su Gabinete: Ernestina Godoy como la próxima consejera jurídica de la Presidencia de México; Marcelo Ebrard como nuevo secretario de Economía; Alicia Bárcena como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Juan Ramón de la Fuente como nuevo canciller de México; Rosaura Ruiz como titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y Julio Berdegué como jefe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

méxico, andrés manuel lópez obrador, claudia sheinbaum, política